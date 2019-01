Cristiano Romani “Aprire ponti, costruire un dialogo”

Di:

Chi mi conosce, sa bene come il #dialogo https://www.facebook.com/hashtag/dialogo?source=feed_text&epa=HASHTAG sia stato ed è per me un fulcro per la mia attività #politica https://www.facebook.com/hashtag/politica?source=feed_text&epa=HASHTAG , per quello che giornalmente faccio, non solo nella mia professione, ma come stile di vita, della mia storia. Se esprimo le mie #idee https://www.facebook.com/hashtag/idee?source=feed_text&epa=HASHTAG non è per dividere ma per creare un dibattito, risvegliare le coscienze, accendere i fari sulle questioni più importanti per la nostra comunità. Aprire dei ponti, costruire un dialogo intorno ai temi fondamentali della convivenza, del vivere civile, per una crescita armonica di #Manfredonia https://www.facebook.com/hashtag/manfredonia?source=feed_text&epa=HASHTAG è nei miei intenti futuri.

Nel giardino dei Ciliegi di Cechov c’è una battuta molto bella che recita: “Sapete perchè fallierete? Perchè voi con questa idea della distribuzione della ricchezza vi scordate che esiste l’amore, e se non vi rapportate agli esseri umani con amore, siete destinati a fallire”.

A cura di Cristiano Romani,

capogruppo F.I.