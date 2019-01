Puglia: molto nuvoloso con precipitazioni sparse, nevose sull’Appennino

LUNEDI’ : una profonda circolazione depressionaria da luogo a un nuovo parziale peggioramento su Molise, Puglia e Basilicata. Avvio di giornata nuvoloso con al più qualche fenomeno sul Salento; tendenza a peggioramento entro sera su Molise, Lucania e alta Puglia con fenomeni nevosi in calo sin verso i 900/1200m. Fenomeni la notte anche sui restanti settori del basso versante adriatico. Temperature in lieve aumento nei valori minimi, stazionarie le massime. Ventilazione debole a tratti moderata dai quadranti sud-occidentali con Mar Ionio mosso, poco mosso l’Adriatico.

MARTEDI’: la perturbazione giunta nei giorni scorsi rinnova condizioni di tempo instabile su Molise, Puglia e Basilicata con precipitazioni diffuse, nevose sui monti dai 600/1000m, a tratti anche più in basso tra Nord Lucania, Molise e Daunia. Migliora a fine giornata con ritorno a tempo asciutto e prime schiarite. Temperature minime in calo, con estremi di 7°C; massime in aumento, con punte di 12°C. Venti moderati meridionali in rotazione a NO-ONO. Zero termico nell’intorno di 1500 metri. Mari mossi o molto mossi.