San Severo. “Il bilancio delle attività della polizia municipale”

Di:

Si è tenuta sabato mattina, presso la Sala Raffaele Recca di Palazzo Celestini, in occasione della festività di San Sebastiano, la conferenza stampa che, come di consueto, ha illustrato il bilancio delle attività svolte nel corso dell’ultimo anno dal Corpo della Polizia Municipale di San Severo. Erano presenti il Sindaco avv. Francesco Miglio, l’Assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Michele Del Sordo, il Comandante della Polizia Locale Magg. Ciro Sacco.

Nel corso della conferenza il Sindaco Miglio e l’Assessore Del Sordo hanno ribadito il fondamentale ruolo in termine di sicurezza pubblica del Corpo: “Un lavoro prezioso, a volte silenzioso, ma importante, in tanti ambiti del tessuto sociale della nostra città, svolto con diligenza ed abnegazione. Presto sarà bandito un concorso per arruolare altri Operatori in maniera tale da integrare l’organico, che oggi risulta essere sottodimensionato. La Polizia Locale potrà così contare su nuovi agenti da inserire. Interessante è stato anche l’esperimento della istituzione della ZTL nel centro che presto sarà ripetuto, come è ormai necessaria l’adozione di un nuovo Piano del Traffico, in alcuni punti strategici della città. Insomma se plaudiamo ad un 2018 consistente nei numeri e nelle azioni traprese, il 2019 si presenta davvero molto interessante”.

Nel corso dell’incontro sono stati conferiti alcuni encomi, a seguito dell’attività espletata nel corso dell’anno 2018. Per una operazione di sequestro di sostanze stupefacenti: Vice Commissario Marco d’Antuoni e Felice Cafora; assistenti: Tiziana Li Quadri, Loredana Tricarico, Francesco Paolo Inghese, Antonio Ciociola, Michele Di Fine. Per una operazione in occasione di una rapina in una farmacia: Assistenti: Luigi Minischetti e Antonio Ciociola. Per una operazione per il recupero di una Ferrari dal valore di €288.000: Assistente Bruno Braccia, agente scelto Pasquale Zaccagnino. Una onorificenza di lungo corso è stata assegnata al Maggiore Ciro Sacco. ASSSTENTE SOCIALE.

Ma ecco il bilancio dell’anno 2018 così come comunicato dal Maggiore Comandante dr. Ciro Sacco al Sindaco Francesco Miglio ed all’Assessore alla Sicurezza Michele del Sordo.

INTERVENTI RICHIESTI ALLA CENTRALE OPERATIVA: N°4883

Le richieste giunte alla centrale operativa hanno riguardato:

incidenti stradali, interventi sulla circolazione stradale, danneggiamenti, rumori, controllo attività commerciale, insediamenti abusivi, avarie sulla carreggiata stradale, veicoli abbandonati, veicoli recuperati di provenienza furtiva, recupero cani randagi feriti, morti e/o abbandonati (310), rilascio permessi provvisori per il transito nella ZTL (682), comunicazioni ad altri enti ed altre richieste di svariata natura.

ATTIVITA’ DI CONTROLLO SULLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

VERBALI = n° 8614 accertati al 31/12/2018 per un totale emesso di € 727.891,92 ed un totale riscosso di € 272.164,69.

Nell’anno 2018 è stato portato a termine il ruolo per quanto riguarda i verbali non oblati nell’ anno 2014 per un importyo pari a € 1.228.561,95.

Nel dettaglio, la maggior parte delle infrazioni hanno riguardato le soste vietate, irregolari e “selvagge” nelle zone ove vi era il presidio quotidiano dello “Street control”

NUCLEO INFORTUNISTICA STRADALE – NOR

Sinistri rilevati: = n° 177 di cui n. 110 con soli danni a cose, n. 67 con feriti e n. 1 decesso, n. 25 incidenti con danni materiali a causa del manto stradale dissestato e caduta alberi e n. 12 cadute accidentali con lesioni a persone;

Nell’anno 2018 sono stati portati a compimento:

 n° 60 tra TSO/ASO (accertamento sanitario obbligatorio)/(trattamento sanitario obbligatorio);

 n. 51 ripristini stradali con n. 11 violazioni all’ art. 21 cc. 1e 4 cds;

 n. 27 accompagnamenti coattivi + ammende disposte dal Giudice;

 n. 27 consegne patenti di guida a seguito di ritiro disposto dalla Prefettura per fine periodo di sospensione;

 n. 49 esecuzione ordinanza ritiro Patente di Guida da parte dell’ U.T.G.;

 n. 10 deleghe d’ indagini da parte della Procura della Repubblica;

 n. 21 persone denunciate;

 n. 130 prese visione atti incidenti stradali;

 n. 244 richieste acquisizione atti;

 n. 30 rinvenimenti e consegne veicoli rubati;

 n. 29 rinvenimenti e restituzione targhe e documenti;

 n. 71 trasmissioni sinistri stradali con lesioni per provvedimenti di sospensione patenti di guida;

 n. 173 inserimenti CREMSS;

 n. 85 inserimenti nel SIVES dei fermi e sequestri amm.vi;

 n. 299 inserimenti SDI;

 n. 51 trasmissioni sinistri stradali con lesioni per provvedimenti di sospensione Patenti di Guida da parte dell’ UTG;

 n. 64 sequestri amministrativi per assenza copertura assicurativa a veicoli e ciclomotori;

 n. 21 fermi amministrativi a ciclomotori e motocicli;

 n. 293 pareri rilasciati sulla viabilità per gare ciclistiche e podistiche, stalli carico-scarico e/o dissuasori, istituzioni Divieti di Sosta e Processioni.

ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA

 n. 74 informative di reato trasmesse alla Autorità Giudiziaria;

ATTIVITA’ DI POLIZIA EDILIZIA

 n. 12 illeciti edilizi accertati;

 n. 29 persone deferite alle Autorità Giudiziaria e Amministrative;

 n. 79 accertamenti con ispezioni cantieri e/o segnalazione pervenute;

 n. 6 verbali ex Regolamento di Igiene Urbana;

oltre all’ attività di Protezione Civile per rischi idrogeologici, rischio incendi e coordinamento Associazioni di Volontariato durante gli incendi e controlli ambientali dei materiali rivenienti dalle attività di cantiere.

ATTIVITA’ DI POLIZIA ANNONARIA

 n. 18 verbali per violazioni Legge al Commercio, Tulps, Ordinanze Sindacali;

 n. 34 verbali ispettivi per controlli effettuati a pubblici esercizi, esercizi di vicinato, circoli privati ed area pubblica;

 n. 1 Informativa di reato contro ignoti per furto banchi vendita in ferro;

 n. 1 sequestri amministrativi;

 n. rilevazione spuntisti presso i mercati settimanali, mercati specializzati di fine mese, straordinari e fiere e controllo assegnazioni dei titolari;

controlli vendita giochi pirici su aree pubbliche.

ATTIVITA’ DI POLIZIA AMBIENTALE

 n. 87 PRATICHE DI ACCERTAMENTI AMMINISTRATIVI;

 n. 37 sanzioni elevate per abbandono incontrollato di rifiuti sulla pubblica via;

 n. 24 sanzioni per degrado ambientale e pulizia aree pubbliche e private-rispetto ordinanze;

 n. 12 accertamenti e controlli su area pubblica e privata ex D.Lgs 152/2006 e Ordinanze Sindacali con relativo riscontro;

 n. 06 accertamenti per messa in sicurezza e rimozione di materiale in ETERNIT;

 n. 14 interventi e procedimenti sanzionatori per emissioni moleste (fumi, vapori e inquinamento acustico, antenne radio);

 n. 06 accertamenti e procedimento in materia di scarichi idrici in pubblica fognatura;

 n. 04 interventi e procedimenti per occupazioni abusive di alloggi e aree pubbliche;

 n. 22 interventi e accertamenti per la privata e pubblica incolumità, Protezione Civile.

 n. 32 procedimenti penali – deleghe di indagine dalla Procura e attività di P.G. d’ iniziativa – informativa di reato per furto – procedimenti penali per maltrattamento animali – ricezione denince/querele – informative di reato per Inquinamento Acustico Disturbo quiete pubblica (art. 659 c.p.);

 attività a tutela del randagismo e rispetto ordinanza sindacale n. 121/2016 con n. 182 persone generalizzate e n. 182 cani controllati n.14 sanzioni elevate;

 attività di contrasto alla prostituzione ordinanza n. 101/2018 con n. 40 persone sanzionate, n. 2 persone denunciate ex art. 650 c.p. e n. 40 persone generalizzate.

ATTIVITA’ DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

 n. 21 vidimazioni registri vendita cose usate;

 n.52 autorizzazioni per spettacoli viaggianti;

 n. 2 autorizzazioni circhi equestri;

 n. 186 registrazioni e notifiche ai non residenti di verbali riguardanti il commercio-regolamenti comunali;

 n. 4 accertamenti vendita on line;

 n. 10 SCIA agenzia d’ affari con vidimazione registri-autorimessa-variazioni dati noleggio senza conducente-cessazioni attività B&B;

 n. 3696 elaborazioni e registrazioni verbali Ausiliari del Traffico;

 n. 2375 registrazioni di avvenuto pagamento;

ATTIVITA’ NUCLEO INFORMATORI E NOTIFICATORI VERBALI C.d.S. e A.G.

Il nucleo è formato da n° 4 unità e si occupa non solo di notifiche e accertamenti, ma anche di servizi di viabilità entrata/uscita alunni e servizi di viabilità nei giorni festivi e Sala Operativa-Front-Office all’ occorrenza.

 n. 196 notifiche verbali C.d.S.;

 n. 113 notifiche ordinanze prefettizie;

 n. 4822 notifiche per conto dell’Autorità Giudiziaria;

 n. 5106 accertamenti anagrafici;

 n. 26 accertamenti su richiesta ASL;

 n. 53 accertamenti di convivenza su richiesta della Questura di Foggia;

 n. 4 informazioni Ministero di Grazia e Giustizia;

 n. 6 notifiche e informazioni per altri comuni;

 n. 5 persone sentite a SIT su richiesta della Questura di Foggia;

 n. 1686 sopralluoghi per cambio di domicilio e per nuove iscrizioni anagrafiche ;

 n. 11 sopralluoghi per cancellazioni anagrafiche.

ATTIVITA’ UFFICIO COMANDO

Atti protocollati: n° 8970 in entrata e in uscita, gran parte riscontrati;

Ricorsi istruiti e trasmessi alla Prefettura di Foggia attraverso sistema SAN.A.: n° 184;

Predisposizione atti amministrativi (Delibere – Determinazioni Dirigenziali) per conto del Dirigente della V Area: n° 50;

32 Determinazioni Dirigenziali dello scrivente .

OBIETTIVI ANNO 2019

1) Realizzazione della ZTL su C.so Garibaldi e Via T.Solis, attiva nei giorni prefestivi, dalle ore 18,00 alle ore 22,00, e festivi, dalle ore 10,00 alle 13,30 e dalle ore 18,00 alle ore 22,00;

2) In attuazione dell’ art. 36 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., revisione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, con aggiornamento del PGTU (Piano Generale Traffico Urbano) scaduto nel 2000;

3) Completamento dei sensi unici per la restante parte della Città, così come richiesto dai Consiglieri Comunali, e attuazione del piano particolareggiato di P.za Incoronazione (Area Pedonale);

4) Acquisto n. 1 autovettura (Stazione Mobile) per l’ Infortunistica stradale e n. 2 motocicli;

5) Massa vestiaria estiva ed invernale per tutto il personale del Comando;

6) Corsi di aggiornamento per il Personale;

7) Acquisto palmari e stampanti portatili per l’ attività sanzionatoria da definire nel breve periodo;

8) Assunzione di n. 4 operatori di categoria “D” e completamento dell’ organico di categoria “C”.