Trinitapoli. Raffica di colpi esplosi da una Renault Clio

(ANSA) – TRINITAPOLI (BAT), 20 GEN – Sono rimasti vittima di un agguato mentre erano in auto a Trinitapoli Pietro De Rosa, 41enne sorvegliato speciale, morto dopo essere stato sparato alla testa, e Luigi Muriglio, di 49 anni, ferito con sette proiettili.

I due uomini, dunque, non si sono sparati a vicenda come ipotizzato in un primo momento dagli investigatori. Stando alla ricostruzione dei fatti fornita dai carabinieri, verso mezzogiorno De Rosa e Muriglio erano in una Fiat Croma quando sono stati affiancati da un’altra autovettura, una Renault Clio, dalla quale è partita una raffica di colpi.

De Rosa è morto mentre Muriglio, che guidava l’auto, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Barletta dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.