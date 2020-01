Contratto d’Area. Gli insediamenti industriali – I protocolli (III)

Manfredonia, 21 gennaio 2020 (III – continua).Nell’ambito del Contratto d’Area la superficie totale dei terreni destinata ad insediamenti industriali è di circa 480 ettari e si può suddividere in due grandi aggregati: L’agglomerato industriale di Manfredonia – Monte Sant’Angelo, al confine dei rispettivi territori; Le zone industriali comunali: l’area assegnata al piano insediamenti produttivi (P.I.P) e l’Insula D3E (ex DI 46) ubicate nel Comune di Manfredonia.

2.1 L’agglomerato industriale di Manfredonia-Monte Sant’Angelo

E’ costituito in gran parte dall’area dello stabilimento dismesso dall’Enichem per circa 160 ettari e dall’area ex Enel per circa 20 ettari, ubicate entrambe nel Comune di Monte S. Angelo, oltre alle aree dell’entroterra portuale in territorio di Manfredonia. L’agglomerato industriale di Manfredonia – Monte Sant’Angelo, (sito ex Enichem e l’area adiacente di proprietà dell’Enel) è compreso nell’ambito di competenza del consorzio per lo Sviluppo Industriale e di Servizi reali alle imprese della provincia di Foggia (ASI).

L’area industriale, nella quale si sono insediate nuove aziende sia del Contratto d’area, sia del 1° e del 2° Protocollo aggiuntivo, conserva le caratteristiche originarie dello stabilimento ex Enichem con la suddivisione in lotti (17 isole) racchiusi in un reticolo di strade. Alcuni lotti sono occupati dagli impianti Enichem, ormai quasi del tutto smantellati, o da operazioni di bonifica, oggetto di una particolare procedura prevista dalla legge n. 426 del 1998, in quanto sito di interesse nazionale.

L’area è provvista delle infrastrutture necessarie agli insediamenti produttivi ed in particolare: opere stradali (l’agglomerato è collegato con la S.S. 89 Garganica che costeggia il confine nord-ovest; è stata realizzata la viabilità interna della zona portuale ed a servizio del lotto Enichem-Anic); opere ferroviarie; energia elettrica; gas metano (metanodotto a servizio del complesso Enichem-Anic, con il collegamento delle tubazioni del gas ad un’apposita sottostazione di decompressione); acqua industriale e potabile (l’area servita dall’acquedotto pugliese che garantisce una portata di 500 mc/h di acqua industriale); impianto di depurazione di acque reflue (nell’area Enichem-Anic è ubicato un impianto di depurazione dotato di un sistema di trattamento biologico e di denitrificazione delle acque reflue); rete fognaria.

2.2 Le zone industriali di Manfredonia

Il comune di Manfredonia dispone delle seguenti zone industriali: Insula D3E (ex DI 46); Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P);

L’insula D3E è un’area industriale privata di 118 ettari, divisa in nove comparti, di cui 88 destinati ad insediamenti industriali. È ubicata a nord dell’area P.I.P. L’area per il piano degli insediamenti industriale (P.I.P.) è un sito ad iniziativa pubblica di 110 ettari. È ubicata immediatamente a ridosso della strada statale 89 Foggia – Manfredonia.

Vi sono, inoltre, due insule (DI 50 e DI 32) a destinazione industriale-artigianale-commerciale. La prima è ubicata lungo la S.S. 89 in prossimità del bivio con la S.S. 159; la seconda è posta a valle della strada provinciale per San Giovanni Rotondo. Le infrastrutture di queste aree sono rappresentate da opere stradali, opere ferroviarie, energia elettrica, gas metano (vicino a queste zone è ubicata la condotta di adduzione del metano alla città di Manfredonia).

LE IMPRESE DEL CONTRATTO D’AREA 3.1 Il Contratto d’area di Manfredonia

Il Contratto d’Area di Manfredonia ha mosso i suoi primi passi avvalendosi dei mezzi finanziari della legge 488/92 e soprattutto, della Sovvenzione Globale, al di fuori perciò della dotazione specificatamente prevista dal CIPE per il finanziamento di questo nuovo strumento di Programmazione Negoziata. Al Contratto d’Area inizialmente furono ammesse 7 iniziative industriali per un investimento complessivo di 32,2 milioni di euro ed un’occupazione stimata in 368 unità.

Per l’area di crisi di Manfredonia fu previsto un primo intervento, di supporto alla nascita di nuove aziende, già nell’ambito degli incentivi previsti dalla legge 488/92. In particolare, oltre a poter concorrere sui fondi stanziati nella graduatoria ordinaria, fu messo a disposizione un plafond di 50 milioni di lire per interventi a favore di piccole e medie imprese con programmi di investimento nella stessa area. Al solo fine di applicare a tali progetti d’investimento le procedure accelerate e gli accordi sul costo del lavoro, i progetti già finanziati con la Sovvenzione Globale furono inseriti nel Contratto d’Area e nei protocolli aggiuntivi, ferme restando le responsabilità ed i compiti già assegnati al consorzio “Manfredonia Sviluppo” per la realizzazione ed il monitoraggio delle stesse iniziative.

3.2 I protocolli aggiuntivi al Contratto d’Area

I Protocolli Aggiuntivi al Contratto d’Area di Manfredonia sono rappresentati da una serie di ulteriori iniziative d’investimento, che sono state inserite successivamente a quelle contenute nel Contratto d’Area, ma funzionali e collegate ad esso, previo accertamento dei requisiti dei soggetti sottoscrittori delle nuove iniziative.

3.2.1 Il 1° Protocollo aggiuntivo

Il 12 novembre 1998 fu sottoscritto il I protocollo aggiuntivo al Contratto d’Area al quale hanno aderito 8 imprese. Solo due iniziative sono state finanziate attraverso la Sovvenzione Globale; tutte le altre hanno attinto ai fondi CIPE. Complessivamente furono finanziate otto iniziative per circa 91 milioni di euro.

3.2.2 Il 2° Protocollo aggiuntivo

L’intensa attività di promozione del Contratto d’Area e la collaborazione tra i vari soggetti firmatari, a partire dagli enti locali, portarono, da parte del mondo imprenditoriale, ad una grande attenzione ai vantaggi localizzativi offerti dall’area di Manfredonia, che sfociò in candidature in numero superiore alle più rosee previsioni. Tra gli interventi per la promozione dell’area vi fu anche l’invito, rivolto alle associazioni imprenditoriali del Nord-Est, a delocalizzare le produzioni nel nostro territorio. Si pervenne, così, al Protocollo d’intesa per lo sviluppo di partenariato d’impresa tra l’area di Treviso e Vicenza e l’area di Foggia, siglato il 10 marzo 1998 a Palazzo Chigi, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi, del Presidente di Confindustria, dei rappresentanti delle associazioni degli industriali di Treviso, di Vicenza, di Foggia, del Presidente del Consorzio “Manfredonia Sviluppo” e di una rappresentanza di imprenditori delle province di Treviso e di Vicenza.

Con la stipula del gemellaggio Treviso – Vicenza – Foggia, si giunse alla definizione di una lista di 27 aziende venete disposte ad insediarsi a Manfredonia, secondo quanto fu illustrato all’atto della presentazione ufficiale del gemellaggio, il 24 luglio 1998 presso il Castello di Manfredonia, ove intervenne il Presidente del Consiglio Romano Prodi.

Il 19 marzo 1999 fu sottoscritto il 2° protocollo aggiuntivo al Contratto d’Area di Manfredonia con l’adesione di 66 imprese e la previsione di un investimento complessivo di 356 milioni di euro. Tale protocollo ha sancito l’effettivo decollo del Contratto d’Area. La notevole domanda di investimenti indusse il CIPE a stanziare adeguate risorse per finanziare le 66 iniziative imprenditoriali ammesse al 2° Protocollo. I comparti produttivi interessati dalle iniziative d’investimento vedevano una forte presenza del tessile abbigliamento (il 22% delle iniziative), un secondo progetto del gruppo Sangalli per la lavorazione del vetro, 12 progetti per il comparto metalmeccanico, il comparto chimico legato alla lavorazione della plastica, dei fertilizzanti, degli aminoacidi (13%) e dell’elettronica (13%).

3.2.3 Il 3° Protocollo aggiuntivo

In data 28 luglio 2003 il Ministero delle Attività Produttive autorizzò, con la procedura della rimodulazione, il reimpiego di 105,52 milioni di euro quali risorse conseguenti alle rinunce di sette iniziative imprenditoriali del 2° protocollo. In sede di concertazione, con gli attori locali del territorio, fu destinato circa il 90% di queste risorse finanziarie a nuovi investimenti nei settori industriale e turistico mentre la parte restante fu riservata per le infrastrutture. Dopo la pubblicazione del relativo bando, pervennero circa novanta domande per altrettanti progetti d’investimento. L’istruttoria bancaria ne ammise 47, di cui 35 nei settori dell’industria e dei servizi e 12 in quello turistico per complessivi 193 milioni dei euro di investimenti, di cui 91 milioni di contributi statali.

Il 3° protocollo aggiuntivo, articolato in tre moduli, finanziò con il primo (sottoscritto il 7 novembre 2005) ed il terzo modulo (firmato il 14 dicembre 2007) interventi infrastrutturali per complessivi 11,3 milioni di euro di cui sono beneficiari i tre Comuni dell’area. Con il secondo modulo, sottoscritto il 27 luglio 2007, sono stati finanziati i menzionati 47 progetti imprenditoriali. Con il 3° protocollo ci si proponeva la concreta realizzazione di un modello di sviluppo in grado di rispettare le vocazioni del territorio. In tale direzione sono andate le scelte di puntare sull’incentivo al turismo e più in particolare alla portualità turistica, oltre che di evitare insediamenti industriali che comportassero problemi di impatto ambientale”.

(III – CONTINUA)

FOCUS STATOQUOTIDIANO CONTRATTO D’AREA – POLITICA – 2010 RACCOLTA ARTICOLI

Rinascita del Sud e limiti del Contratto d’Area

Contratto d’Area e convenienze

CdA Manfredonia tra revoca fondi e rischi per la Tuboplast

Campo e il Contratto d’Area: scelte del passato “lungimiranti”

Manfredonia, industriali di Treviso: un volo per il Contratto d’Area. Già ma quale

Rotopack: “Entro il 31 dicembre cessione 70% delle quote. Con debiti azzerati” (V)

Manfredonia, sciopero Rotopack: attesa dei lavoratori

Chiusura Tuboplast, Ciociola: “i lavoratori attendono gli stipendi”

Vertenza Inside, i sindacati: “Un tavolo dal Prefetto”

Proroga Cig all’Inside. I sindacati si appellano al Ministero

Infrastrutture CdA, opere bloccate per “mancanza di fondi”

Una Manfredonia da mangiare

Edilizie da cooperative: dopo Tar e sanatoria, il progetto della Tari-Folaghe

Inchiesta Finanza su Cotonificio di Capitanata: frode per 22 mln

Sul Gargano: Porti, abusi e ‘cementi illegali’

Chiusura Abb-Comemsud, l’azienda cerca investitori

Consiglio comunale, parte l’era Riccardi tra nomine e cariche incostituzionali

Poli Bortone a tutela DaViOl, crediti e revoche del Comune

Simulazione di una ripresa, per Soems-Tuboplast vertice in Provincia

Consorzio Agrario, reintegra di Prencipe, Campo: lodi a Tar

Vertenza Abb-Comemsud, lavoro al Nord per metà degli occupati

Fantasma CdA, cigs per la Imar. Nel futuro ? “L’emigrazione”

Vertenza Comemsud, dopo la chiusura, Lallo: salvare i posti di lavoro

Fallimento CdA, fugge la Comemsud, silenzio della dirigenza

‘Patti territoriali’ tra fondi e percezioni indebite: denunce

Patologie, femminismo e processi, noi le donne di Bianca Lancia

Tremonti a Manfredonia: sarcasmo e strategia della paura

Rriccardi difende gli occupati del Cda. L’Utic ? “Un modello”