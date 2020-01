Contratto d’Area. I risultati, le prospettive. Il Comune nel 2010 “Cosa servirebbe” (V – fine)

, nel nostro territorio, investimenti per circa 500 milioni di euro che hanno dato vita a più di quaranta nuove realtà aziendali, di piccole e medie dimensioni, in parte delocalizzate dal Nord e in parte espressione dell’imprenditoria locale, che procurano lavoro a più di 1.400 addetti, in maggioranza giovani, oltre l’indotto. Se si guarda alla pura realtà dei dati, si può convenire che il Contratto d’area ha dimostrato di essere un indubbio strumento di attrazione di investimenti che ha consentito di conseguire la finalità principale: far fronte alla grave crisi occupazionale conseguente alla chiusura dello stabilimento Enichem. Si è superato, infatti, il numero di occupati che lavoravano nello stabilimento chimico”.

“ccorre sottolineare, però, che se da un lato le imprese insediate hanno ottenuto gli incentivi economici, dall’altro hanno incontrato serie difficoltà logistiche per le carenze legate ai ritardi nella realizzazione delle infrastrutture che rappresentano un problema da risolvere al più presto, con la massima urgenza. Gli imprenditori hanno investito nel nostro territorio contando sull’efficienza delle infrastrutture che, però, non si sono rivelate all’altezza delle loro aspettative”. “Ciò vale sia per i ritardi accumulati nella realizzazione degli impianti a completamento delle infrastrutture a servizio della zona industriale di Manfredonia, sia per il mancato raccordo ferroviario nell’agglomerato ASI (ex Enichem) e per la precarietà del porto che presenta, per di pi più, costi non competitivi con altri scali concorrenti”. “Anche se il numero di lavoratori assunti in questi anni dalle aziende del Contratto d’area è stato inferiore a quello previsto, se non vi fosse stato il Contratto d’area non avremmo arginato, seppur parzialmente, il fenomeno di una nuova, dolorosa emigrazione. Avremmo avuto maggiore disoccupazione e maggiore emigrazione di giovani”.

“I casi di insuccesso che hanno interessato le 128 iniziative imprenditoriali, ammesse al finanziamento con i diversi protocolli del Contratto d’area, hanno riguardato fallimenti o chiusure, “soltanto” per 20 aziende (15%). Le rinunce di 53 aziende (41,5%), che non hanno avviato l’attività, sono dovute, in alcuni casi, all’illusione di poter ottenere con facilità finanziamenti pubblici. Le revoche dei contributi hanno riguardato 12 aziende (9 %)”.

“È necessario aver ben presente che il Contratto d’area è uno strumento di programmazione che non può e non deve essere considerato un punto d’arrivo dello sviluppo locale. Esso è, al contrario, un punto di partenza di un nuovo modello di sviluppo che, superando le vecchie logiche dell’intervento dall’alto dello Stato, raggiunge la propria finalità se attiva energie locali per una crescita economica autopropulsiva”.

“Le nuove sfide della competitività globale, infatti, si rivolgono sempre più anche sui territori, di medio-picco­le dimensioni come il nostro, e impongono la trasformazione sia dei sistemi produttivi, sia dei sistemi di governo locale. Si pone, dunque, anche per noi, il problema di una nuova competitività territoriale basata sulle competenze e sulle particolarità specifiche del territorio: le differenze territoriali diventano punti di forza di un’area che sia in grado di mettere in rete, di cooperare e di sviluppare sinergie con i sistemi urbani che ne fanno parte. La logica delle reti sia a livello di sistema produttivo, sia di siste­ma urbano chiama in causa l’evoluzione degli strumenti di governo locale dell’economia”.

“Sarebbe un errore pensare che soltanto gli attori “locali” debbano partecipare all’elaborazione di una visione strategica d’area: una delle prime funzioni del marketing territoriale deve essere quella di promuovere il territorio nei confronti delle imprese che già vi operano in modo da aumentare la coesione interna. Per questi motivi anche il completamento delle infrastrutture a servizio degli insediamenti industriali diviene questione indifferibile e imprescindibile. Il progetto di Laboratorio per l’Innovazione e per lo Sviluppo del Territorio, promosso dal Comune di Manfredonia, che sarà attivo in breve tempo, va nella direzione di questo nuovo percorso di sviluppo condiviso e partecipato con un deciso sforzo innovativo proprio dell’ente che rappresenta gli interessi generali e, dunque, anche del sistema delle imprese. Il nostro proposito, perciò, è di porre in essere politiche a favore dell’innovazione e della natalità imprenditoriale che consideriamo un fondamentale elemento per promuovere lo sviluppo socio economico a livello locale”.

“A questo scenario devono essere rapportate le iniziative che direttamente o indirettamente intendiamo realizzare per contribuire ad una migliore produzione e diffusione di conoscenze e di competenze, favorendo in tal modo innovazione e creazione d’impresa. Per il reperimento delle risorse necessarie al completamento delle infrastrutture ed allo sviluppo locale, ci proponiamo di sostenere, nei confronti del governo, la necessità che le risorse rese disponibili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero di provvedimenti di revoca, siano utilizzate in favore dei territori, cui erano assegnate, per sostenere la crescita economica e l’occupazione”.

“La richiesta di riutilizzo dei finanziamenti, già a suo tempo stanziati, ha solide motivazioni e riafferma il principio delle leggi, poste a base della programmazione negoziata, e dunque dei Patti territoriali e dei Contratti d’area, in quanto diretta alla realizzazione di un piano per favorire la nascita di una strategia di sviluppo territoriale, condivisa da tutti gli attori locali, nella consapevolezza che la crescita del territorio dipende dalla capacità delle istituzioni, degli operatori economici e della collettività di mobilitare risorse locali ed esterne e di indirizzarle allo sviluppo sostenibile. La proposta che formuliamo è diretta, dunque, ad individuare le linee strategiche di sviluppo del territorio in un’ottica di sistema locale per la costruzione, insieme a tutti gli attori territoriali, le premesse per un piano strategico per il nostro comprensorio”.

“Enti ed istituzioni pubbliche e private, rappresentanti del mondo economico, della società civile sono chiamati ad una riflessione collettiva che miri a definire la visione dello sviluppo locale, gli obiettivi strategici e programmatici, i programmi ed i progetti. Lo sviluppo di una governance locale, vale a dire di un insieme di regole condivise, è infatti l’elemento chiave per consentire al sistema un’adeguata crescita, intesa come un processo continuo garantito dal contributo di tutti gli attori”.

“(..) Soltanto se realizzeremo questi progetti il Contratto d’area potrà divenire il punto di partenza di una nuova fase di sviluppo del nostro territorio. Noi faremo tutto il possibile affinché lo diventi.

Così dal Comune di Manfredonia nel dicembre 2010. Si, “Soltanto se realizzeremo questi progetti…”

