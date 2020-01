Dall’Enichem al Contratto d’Area (II)

Manfredonia, 21 gennaio 2020 (II – continua).: “Nel 1969, in località Macchia, tra Manfredonia e Monte Sant’Angelo, fu iniziata la costruzione dello stabilimento dell’ANIC, società dell’ENI, e della Società Chimica Daunia (SCD) compartecipata dall’Anic e dalla SNIA. Nel 1971 si avviava l’attività produttiva della SCD, riguardante il caprolattame (monomero del nylon) e il solfato ammonico (fertilizzante); l’anno dopo iniziava la produzione di urea (fertilizzante) negli impianti dell’ANIC.

Lo stabilimento, in breve, divenne il centro industriale dell’area: da circa 300 addetti iniziali si raggiunse, negli ultimi anni Settanta, una forza lavoro di circa 850 dipendenti con un indotto di circa 400 unità. Verso la fine degli anni Ottanta, tuttavia, le produzioni entrarono in crisi prima per via dell’andamento dei mercati di approvvigionamento e di sbocco, poi per motivi ambientali che portarono a due inchieste per inquinamento marino che causarono la cessazione della produzione di caprolattame nel 1988.

Dopo un accordo per la ristrutturazione, sottoscritto con i sindacati nel 1991, gli impianti per la produzione di fertilizzanti chiusero nel 1993 e rientrarono nel piano di riassetto della divisione agricoltura dell’Enichem, che comportò la loro fermata definitiva.

2 Manfredonia “area di crisi”

La chiusura dello stabilimento, e la conseguente situazione socio-economica dell’area di Manfredonia, fu fatta emergere il 28 luglio 1994 in seno al Comitato per il Coordinamento delle Iniziative a favore dell’Occupazione: in tale occasione la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alle gravi ricadute occupazionali connesse alla chiusura del sito, affidò al suddetto Comitato il compito di predisporre linee d’intervento in grado di assicurare una soddisfacente gestione degli urgenti problemi sociali e di predisporre le condizioni per il riavvio di uno sviluppo permanente. Nacque così il Protocollo d’Intesa nell’ambito del quale si predisposero interventi per le infrastrutture, l’ambiente, la re-industrializzazione dell’area che doveva essere promossa con finanziamenti pubblici attraverso il concorso di capitale statale e di fondi comunitari. A causa del processo di deindustrializzazione l’ambito territoriale di Manfredonia-Mattinata-Monte Sant’Angelo rientrò nella definizione di “area di crisi” e risultò in possesso dei requisiti necessari per l’attivazione di un Contratto d’Area.

Il territorio era dotato delle strutture e delle aree attrezzate per gli insediamenti produttivi: 396.000 mq disponibili (di cui 206.000 mq liberi attrezzati, 190.000 mq in area di proprietà dell’ENEL) e 300.000 mq di aree industriali che costituivano una dotazione sufficiente per l’insediamento delle iniziative selezionate al momento della stipula del Contratto; vi erano, inoltre, progetti d’investimento per una pluralità di nuove iniziative imprenditoriali nel settore industriale.

3. La Società Consortile per azioni “Manfredonia Sviluppo”

Per attivare Sovvenzioni Globali da parte dell’UE occorreva un soggetto intermediario che avesse i requisiti necessari. Il 21 aprile 1994 fu costituita, pertanto, la Società Consortile per azioni “Manfredonia Sviluppo” con un capitale sociale di 200 milioni di lire, ripartito nel modo seguente: ENISUD, 40%; FINPUGLIA, 25%; ASSINDUSTRIA FOGGIA, 26%; CONFCOOPERATIVE PUGLIA, 1,5%; CONFCOMMERCIO FOGGIA, 5%; A.S.I FOGGIA, 2,5%. La nascita di questa società va ricercata nella volontà dell’ENI, tramite ENISUD, per le pressioni ricevute dai lavoratori, di coordinare la difficile situazione che si era creata all’indomani della chiusura del petrolchimico. La durata della società consortile fu fissata in dieci anni, mentre la finalità statutariamente prevista fu la promozione di attività dirette allo sviluppo produttivo e occupazionale dell’area di Manfredonia.

Con il successivo ingresso nella compagine sociale del Comune di Manfredonia, Mattinata e Monte S. Angelo e ad un aumento del capitale sociale, “Manfredonia Sviluppo” meglio rispose alle esigenze d’intermediazione e di selezione dei progetti presentati e finanziati con la Sovvenzione Globale dell’Unione Europea. Nell’ambito di questo accordo le neonate società Enisud e “Manfredonia Sviluppo” ebbero come compito primario quello di cercare forme d’impiego alternativo per il personale interessato dalla ristrutturazione dell’Enichem.

1.4 Stipula del Contratto d’area

Il Contratto d’Area di Manfredonia (per le fonti normative si veda l’allegato) fu avviato il 31 luglio 1997. Il 3 marzo 1998, presso la sede dell’Assindustria di Foggia, fu stipulata l’intesa tra le parti sociali tra l’Associazione degli Industriali della Capitanata e le Federazioni provinciali di CGIL, CISL, UIL. Il Contratto fu poi firmato il 4 marzo del 1998 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dai rappresentanti della stessa Presidenza, del Comitato per il Coordinamento delle Iniziative per l’Occupazione, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, della Regione Puglia, della Provincia di Foggia, dei Comuni di Manfredonia, Mattinata e Monte S. Angelo, della Prefettura di Foggia, del Consorzio A.S.I. di Foggia, dei sindacati CGIL, CISL e UIL nazionali e provinciali, di Confindustria, dell’Associazione degli Industriali di Capitanata, di Manfredonia Sviluppo S.C.p.A., di Enisud, di Agricoltura s.p.A in liquidazione, della Sovrintendenza Archeologica della Puglia, dell’Azienda Sanitaria Locale FG/2, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, dell’ENEL s.p.a., dell’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese e delle imprese interessate.

Nello stesso atto fu nominato Responsabile Unico del Contratto d’area il Sindaco di Manfredonia.

1.5 Gli accordi tra le parti

La delibera C.I.P.E. aveva previsto i seguenti accordi tra le parti:

– Accordo fra le amministrazioni: finalizzato alla riduzione dei tempi per le autorizzazioni riguardanti la realizzazione delle iniziative imprenditoriali inserite nel Contratto d’Area;

L’intesa fra le parti sociali: volta a determinare condizioni contrattuali vantaggiose per l’attrazione di nuovi investimenti;

Il protocollo di legalità: diretto ad integrare l’azione per la sicurezza pubblica, a tutela dell’attività imprenditoriale, fermo restando il ruolo delle istituzioni preposte.

Tra gli obiettivi fondamentali dell’accordo:

dare rapida attuazione alle iniziative imprenditoriali per qualificare e valorizzare le risorse umane e professionali disponibili nell’area favorendo l’occupazione femminile nell’ambito di un sistema di pari opportunità;

rendere agibili ed utilizzare le aree dismesse o non utilizzate;

definire tra le parti sociali e le Istituzioni le condizioni per favorire l’insediamento di nuove iniziative produttive, sia in termini di infrastrutture che di programmazione delle risorse locali, stimolando una politica del sistema creditizio per rendere meno oneroso e più conveniente il ricorso per gli operatori.

Le parti si proponevano, inoltre, di determinare, anche in via contrattuale, condizioni vantaggiose per l’attrazione di nuovi investimenti, di massimizzare gli effetti occupazionali e migliorare le condizioni di sviluppo dell’economia e del sistema produttivo. Vi era, per di più, la previsione di strumenti contrattuali quali: contratto di formazione e lavoro, apprendistato, assunzioni a tempo determinato, borse di studio, stage lavorativi. Era stata prevista per le imprese la possibilità di assumere personale con contratti di formazione e lavoro, attribuendo un inquadramento iniziale inferiore fino a due livelli rispetto all’inquadramento previsto per i lavoratori assunti a tempo indeterminato che svolgono le stesse mansioni. Detto inquadramento si applica per l’intera durata del contratto di formazione e per i 12 mesi successivi alla trasformazione del CFL in rapporto a tempo indeterminato.

A tal proposito le parti si impegnarono a richiedere e a favorire processi di formazione continua, aggiornamenti, riqualificazioni e piani di inserimento. Allo scopo di consentire l’adattamento dell’organizzazione produttiva alle esigenze di mercato, che può presentare andamenti non uniformi nel corso dell’anno, le parti hanno inteso addivenire a condizioni di flessibilità dell’orario di lavoro, attraverso forme contrattuali part-time orizzontale e verticale o “week-end”.

1.6 Il protocollo di legalità

Il protocollo di legalità rappresenta lo strumento mediante il quale i soggetti locali formalizzano un impegno ad attivare un’azione di contrasto alla criminalità organizzata, individuando una serie di interventi prioritari, volti a creare condizioni più favorevoli per l’affermazione della legalità nell’area interessata dal contratto d’area.

Occorre precisare che le azioni previste nel protocollo non sono alternative all’azione di contrasto alla criminalità che è di competenza esclusiva degli organi istituzionali (Magistratura, Forze dell’ordine). Il protocollo di legalità prevede il coinvolgimento di diversi soggetti che sottoscrivono un impegno comune per determinare nell’area le migliori condizioni di legalità per favorire lo sviluppo economico. Sono chiamati in causa, oltre alle parti sociali e alle amministrazioni locali, gli organi preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e, in primo luogo, la Prefettura, sede della sottoscrizione dei protocolli.

La premessa, oltre ad indicare che nell’area è in fase di attuazione un contratto d’area, prevede una serie di osservazioni che associano alla denuncia di gravi situazioni di crisi occupazionale la prospettiva di degrado del tessuto sociale e i rischi dell’insorgenza della criminalità.

L’articolo 1 esplicita le iniziative che i sottoscrittori intendono adottare al fine di assicurare adeguate condizione di sicurezza. È in questa parte che in sostanza viene individuato il “cosa fare” ovvero gli interventi che i sottoscrittori hanno concordato e auspicato che trovino applicazioni nell’ambito del protocollo di legalità. I principali interventi previsti nei protocolli sono:

il rafforzamento della sorveglianza degli stabilimenti industriali, dei cantieri di lavoro e, più in generale, del territorio attraverso l’utilizzazione di moderne tecnologie di sorveglianza;

il potenziamento di uomini e mezzi delle forze di polizia;

l’intensificazione dell’attività info-investigativa nel settore degli investimenti e degli appalti, al fine di contrastare eventuali fenomeni di infiltrazioni di condizionamenti da parte della criminalità organizzata, nonché possibili forme di copertura dell’investimenti reralizzati attraverso l’impiego di denaro illecito;

l’intensificazione dell’attività di controllo sull’osservanza della normativa posta a tutela dei lavoratori con particolare riferimento agli aspetti dell’avviamento al lavoro nonché dell’igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;

l’istituzione di linee telefoniche dedicate alla pronta segnalazione di atti intimidatori verso cantieri e attività produttive;

l’intensificazione dell’attività doganale per il controllo dei traffici marittimi”.

(II – continua)

