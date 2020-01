Ecotassa. Ok mozione per garantire a tutti i Comuni la restituzione delle somme non dovute

con cui s’impegna la Giunta a valutare la possibilità di riconoscere a tutti i comuni pugliesi, ai quali è stata applicata l’aliquota massima dell’ecotassa per i rifiuti conferiti in discarica residuali al trattamento di biostabilizzazione, la riduzione al 20% del tributo laddove sussistano le stesse condizioni che si sono verificate per i 92 comuni salentini che si erano opposti nel 2014 alla determinazione regionale che aveva fissato a partire da quell’anno la misura dell’ecotassa e che nei mesi scorsi hanno visto confermata la loro posizione anche dal Consiglio di Stato.“Una mozione che abbiamo difeso in Aula – sostiene Di Bari – nonostante il tentativo di Emiliano di affossarla, perché riteniamo che tutti i Comuni debbano avere parità di trattamento, dopo essere stati ingiustamente costretti a versare somme non dovute che ovviamente sono andate a gravare sulle tasche dei cittadini. La scorsa settimana avevo presentato il testo nella conferenza dei capigruppo, in cui mi era stato chiesto di rimandare la discussione a oggi per permettere agli altri gruppi di esaminarlo e aggiungere eventualmente il loro contributo. Emiliano che si presenta in aula una volta su dieci, per giunta impreparato, oggi ci ha chiesto di posticipare a chissà quando la discussione, una richiesta per noi inaccettabile dal momento che la sua maggioranza aveva avuto tutto il tempo per studiarla.. Grazie alla nostra tenacia la mozione è stata discussa e approvata a maggioranza con la sola astensione dello stesso Emiliano e di due ‘coraggiosi’ consiglieri che hanno deciso di fare lo stesso dopo aver visto il voto del presidente”. Il Consiglio di Stato ha sostenuto che la premialità deve essere riconosciuta a tutti i Comuni che conferiscono in discarica lo scarto in uscita dagli impianti di TMB. Questo perché, nonostante il pronunciamento della Corte Costituzionale e del TAR, la Regione Puglia ha continuato ad applicare l’ecotassa maggiorata a tutti i Comuni che hanno sottoposto i loro rifiuti a trattamenti efficienti prima di conferirli in discarica, rispondono in questo modo alle finalità di riduzione e di recupero dei rifiuti previste dalla l. 549/1995.

Visto che le riduzioni e le premialità dell’ecotassa non si applicano solo in relazione alla raccolta differenziata – continua la pentastellata – ma in generale a tutti i processi in grado di ridurre la quantità di rifiuto conferita in discarica, è giusto che la Regione riconosca a tutti i Comuni la restituzione delle somme non dovute, che hanno prodotto l’aumento della Tari per i cittadini. Ora auspichiamo che alla mozione venga dato un seguito concreto, a differenza di quando avvenuto per la maggior parte dei casi in questa legislatura quando leggi e mozioni sono rimasti solo sulla carta per la superficialità di questo governo regionale”.