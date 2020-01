Facilitatori del M5s ma non in Capitanata. Faro: “Siamo tutti pugliesi”

Pochi giorni per il confronto diretto fra(la votazione online è prevista per il 23 gennaio) e si conoscerà il candidato del M5s alle regionali 2020.

Ieri sulla piattaforma Rousseau si è votato anche per i “facilitatori”, divisi per tre aree. Nessuno dei 6 eletti proviene dalla provincia di Foggia. Si occuperanno di formazione e coinvolgimento Vincenzo Garruti (Bari) e Domenico Aldo Pecere (Ostuni). Alle relazioni interne i nomi di Francesca Anna Ruggiero (Bitonto) e Leonardo Donno (Galatina). Per le relazioni esterne Rosa D’Amato (Taranto) e Gianmauro Dell’Olio (Bari).

I più vicini dal punto di vista della distanza dalla Capitanata sono i facilitatori di Bari e Bitonto: “Sì ma non sono delusa- dice Marialuisa Faro, deputato di San Nicandro Garganico e candidata per le relazioni esterne- siamo tutti pugliesi e noi portavoce di Foggia e provincia siamo molto uniti. I colleghi facilitatori eletti saranno certamente disponibili”.

Sul nuovo ruolo dell’organizzazione e sulla funzione del “facilitatore” evidenzia “l’importanza di tenersi in contatto con il territorio perché sappia a chi rivolgersi. Si tratta anche di avere un riscontro delle norme applicate da parte di chi le vive e per creare un dialogo. Il M5s sta crescendo e sta cambiando, ci sono sempre più attivisti e portavoce, serviva un ruolo anche per far arrivare delle informazioni a Roma, con il tempo anche si andrà specificando meglio. Sulle regionali in Puglia è una bella battaglia e noi dobbiamo essere sempre più in ascolto del territorio, i facilitatori lavoreranno in squadra con tutti gli altri”.