Foggia, 250° anniversario nascita Beethoven: evento al Giordano

. Il 15 febbraio la città di Foggia, attraverso l’impegno dell’associazione Daunia Classica e con il patrocinio del Comune di Foggia, contribuirà a dare lustro alla ricorrenza della nascita del grande compositore e pianista tedesco Ludwig van Beethoven con una serata speciale in occasione del 250° anniversario. Quello di Foggia è uno dei primi appuntamenti a livello internazionale per ripercorrere, attraverso il Quartetto Chagall, una parte delle più importanti sinfonie di Beethoven.

Paolo Skabar e Matteo Ghione al violino, Jacopo Toso alla viola, Ilsu Guresci al violoncello rappresentano una straordinaria sorpresa per l’universo musicale internazionale avendo ricevuto riconoscimenti importanti trasportando anche nei Paesi più lontani rappresentazioni musicali uniche anche per la cura del dettaglio.

Durante la serata (sipario alle ore 21.00) prenderanno vita alcune opere, come il Quartetto Opera 18 numero 4, poi il Quartetto Opera 13 numero 2 di Mendelssohn dedicato a Beethoven. E per finire, il Quartetto Opera 59 numero 3. Saranno novanta minuti di musica ad altissimo livello che porterà Foggia tra le città che celebrano il grande compositore tedesco. IIntanto, l’associazione Daunia Classica coglie questa occasione per proporre al comune di Foggia la possibilità di intitolare le vie centrali della Città, magari quelle più vicine al nostro prestigioso teatro Giordano, a Beethoven e ad altri grandi compositori di tutti i tempi come il grande Maestro Umberto Giordano, figlio della nostra terra, in modo da incentivare la cultura della musica quale migliore medicina per contrastare chi, invece, vuole il degrado sociale della città dove far proliferare la delinquenza.