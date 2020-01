Foggia. Pierluigi Zarra “Bene instaurazione sede distaccata DIA”

Il, nella persona del presidente Dott. Pierluigi Zarra, esprime grande soddisfazione per l’imminente instaurazione di una sede distaccata della Direzione Investigativa Antimafia nel capoluogo dauno, che sarà già attiva dal prossimo 15 febbraio.

La richiesta di instituire una sezione della D.I.A. a Foggia è stata una delle principali attività proposte dal Forum dei Giovani alla collettività foggiana. Tra le principali associazioni aderenti a tale iniziativa, che si concluse con la sottoscrizione di circa 8.000 sottoscrizioni per la suddetta richiesta, sono annoverate le seguenti associazioni, che hanno svolto un ruolo essenziale per l’ottima riuscita della petizione. In primis l’associazione “Ultimi” per la legalità, con l’immancabile presenza di don Aniello Manganiello, principale promotore di questa petizione e primo firmatario; il Centro Culturale Visioni; l’associazione Populus insieme all’associazione DauniAttiva.

Il Forum dei Giovani esprime inoltre piena soddisfazione nell’aver appreso che il Ministro Lamorgese, a cui va il più sentito e profondo ringraziamento per ciò che sta svolgendo, abbia accolto la nostra proposta di collocare gli uffici operativi presso la caserma “Miale”, ex scuola Allievi della Polizia di Stato, provvedendo quindi a riqualificare uno stabile statale, che in questi anni ha vissuto una fase di decadenza ed inoperosità, ma soprattutto per la particolare e stratregica collocazione della stessa caserma all’interno della città di Foggia, in un luogo centralissimo, incarnando quindi la piena idea di un ulteriore presidio reale di sicurezza e legalità. Oltre a ciò, pare inoltre doveroso affermare che il Forum dei Giovani, in qualità di ente comunale associativo ed apartitico, non necessita di alcuna rivendicazione o riconoscimento politico in merito alla paternità del raggiungimento di tale splendido obiettivo, ma ritiene inoltre doveroso allegare in seguito la delibera comunale n. 63 del 29 settembre del 2017, nella quale si evince che già il Comune di Foggia aveva avanzato una richiesta per la realizzazione della Direzione Investigativa Antimafia, richiedendo inoltre anche una sezione staccata della Corte di Appello di Bari e della Direzione Distrettuale Antimafia.

Dott. Pierluigi Zarra, Presidente Forum dei Giovani Foggia.