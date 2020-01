Foggia. Pilagatti (SAPPe) “Criminali vanno seguiti anche dopo gli arresti”

Purtroppo questo fenomeno non è nuovo e riteniamo che sia stato anche un po’ sottostimato, poiché nonostante una serie di comitati nazionali sull’ordine e la sicurezza pubblica che hanno visto scendere negli ultimi anni a Foggia ben due Ministri degli Interni, la situazione sembra essersi ancora di più deteriorata. Ora sull’onda dell’indignazione nazionale, si vuol dare un accelerazione nella lotta alla “quarta mafia” che utilizza modalità molto feroci e crudeli.

Per far ciò a Foggia sono state inviate nel tempo ingenti forze dell’ordine per controllare il territorio, e la prossima costituzione di una sezione della DIA è il segno che questa criminalità la si vuole sconfiggere definitivamente. Quindi lo Stato è sceso in campo con uomini e mezzi a volontà , “dimenticandosi” ancora una volta che bisogna rafforzare tutti i presidi di sicurezza, e non solo quelli che vanno bene per le conferenze stampa a seguito degli arresti che verranno effettuati. Sia chiaro nessuna polemica, però abbiamo ancora bene in mente l’immagine del precedente Capo del DAP dottor Santi Consolo che, convocato per ben due volte(se non ricordiamo male) a Foggia per il comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla fine della riunione si congedò non ritenendo nemmeno di dover visitare il carcere di Foggia (quasi fosse un fastidio ) per rendersi conto di eventuali carenze e necessità.

Eppure il carcere di Foggia da tempo versa in una crisi gravissima determinata sia dalla carenza di personale che dal sovraffollamento dei detenuti che in questi giorni, ha raggiunto le 640 unità presenti a fronte di 360 posti, con una percentuale che sfiora quasi l’80%. Nonostante tutto ciò, il comportamento del DAP è stato “irresponsabile” poiché per molto tempo il carcere di Foggia è rimasto senza un Dirigente effettivo, e solo ultimamente ne è arrivato uno molto capace, purtroppo a mezzo servizio, che si sta impegnando molto, ma non è certo aiutato dal fatto che a Foggia c’è bisogno di cambiamenti radicali. Infatti i poliziotti penitenziari di Foggia denunciano il fatto che si sentono abbandonati a se stessi, completamente demoralizzati e disorientati poiché non esisterebbe più alcuna gestione della sicurezza, con i detenuti che possono abbatterli come birilli ogni qual volta lo vogliono, come pure sembra che l’introduzione massiccio di materiale proibito preoccupi molto i responsabili della sicurezza del carcere. Negli ultimi tempi decine di poliziotti hanno subito aggressioni da parte dei detenuti tanto da ricorrere alle cure dell’ospedale, senza poi dimenticare che solo nell’ultimo mese in due distinte operazioni sono stati rinvenuti più di una decina di telefonini e diversi grammi di sostanze stupefacenti.

E che dire della “beffa” del detenuto che dalla propria stanza cella telefonò ai carabinieri per denunciare la mancata assistenza sanitaria? Un’altra grave ferita che non può rimarginarsi è la tragedia accaduta nei mesi scorsi, per cui un bravo e stimato poliziotto in servizio nel carcere di Foggia ha sterminato la famiglia a cui voleva molto bene per poi suicidarsi. Perché l’amministrazione penitenziaria non ha condotto un indagine interna completa per verificare un eventuale connessione tra le condizioni lavorative del poliziotto ed il gravissimo gesto compiuto? Forse perché il fatto non ha assunto rilievo poiché non trattato in trasmissioni televisive nazionali del pomeriggio? Subito dopo i funerali del collega e della sfortunata famiglia, è calato un silenzio tombale che lascia ancora distrutto l’unico sopravvissuto circondato da una indifferenza totale che, lascia una grave ombra e che non da certo fiducia ai poliziotti in servizio a Foggia. Diamo atto che l’attuale Capo del Dap dottor Basentini, a differenza del suo predecessore, ha visitato il carcere di Foggia nei mesi scorsi, però poi sono mancati i provvedimenti per riportare il penitenziario almeno sui livelli di minimi di sicurezza sia per la gestione dei detenuti, che per i lavoratori della polizia penitenziaria.

Lo sforzo che lo Stato sta mettendo in campo a Foggia per dare un duro colpo alla criminalità non può prescindere anche dall’adozione di misure straordinarie per ridare al carcere sicurezza e rispetto della legalità, per cui si ritiene imprescindibile operare alcuni interventi quali lo sfollamento di una buona parte della popolazione detenuta, nonché l’invio urgente di poliziotti penitenziari proprio per riportare la situazione ad un minimo di legalità. Non a caso, il SAPPE chiese nelle scorse settimane di inviare a Foggia un contingente del GOM (Gruppo Operativo Mobile) nonché di commissariare i responsabili della sicurezza, non tanto perché i poliziotti colà in servizio non siano in grado di fronteggiare la situazione, ( anzi proprio il loro coraggio e la loro abnegazione ha fatto si che l’Istituto non sia caduto alla mercè dei detenuti), ma esclusivamente per dare un segnale alla popolazione detenuta che la situazione è totalmente cambiata, e che la legalità ed il rispetto delle regole nonché la sicurezza dei lavoratori, diventa di primaria importanza, così come sta per accadere nella Città. Quello che è stato chiesto al Ministro e al Capo DAP è che in questo delicato frangente in cui lo Stato scende a Foggia per ripristinare la legalità e dare fiducia ai cittadini, anche il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria faccia la sua parte mettendo a disposizione di questa “guerra” dichiarata alla criminalità organizzata foggiana e della provincia, anche le risorse per poter controllare adeguatamente i criminali che una volta arrestati verranno rinchiusi nel carcere della città a disposizione della magistratura.

Federico PILAGATTI (Segretario Nazionale SAPPe)