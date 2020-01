Il Contratto d’Area e l’occupazione. Quali furono gli obiettivi per il lavoro? (IV)

, 21 gennaio 2020 (IV – continua). “Il Contratto d’Area e l’occupazione: quali gli obiettivi per il lavoro?”.In seguito alla chiusura dell’Enichem, dal 1991 al 1996 gli addetti nel settore industriale del Comune di Manfredonia sono passati da 6.348 a 5.466 unità, pari ad una contrazione del 13,9%. Anche per gli altri due Comuni interessati dalla chiusura dell’Enichem, Mattinata e Monte Sant’Angelo, si è assistito ad un calo dell’occupazione: da 624 a 533 addetti per Mattinata, da 1075 a 817 occupati per Monte Sant’Angelo. La mancata occupazione, che è il dato più grave, ha visto la provincia di Foggia al di sotto del tasso medio meridionale. Nella

“Dal 1999 al 2003 il trend dell’occupazione nell’ambito del Contratto d’area è complessivamente cresciuto (in quattro anni si è passati da 220 a 1.570 occupati), per poi stabilizzarsi. Nonostante questo andamento positivo, al 31/12/2003 risultavano occupate 1.570 persone contro le 3.173 previste per la stessa data, cioè solo il 49%. Ciò era in parte dovuto al fatto che in tale data alcune imprese erano in fase di cantiere e non avevano ancora avviato il proprio processo produttivo. Bisogna poi specificare che il dato è riferito al totale delle imprese, comprese cioè quelle che hanno rinunciato all’investimento e che non hanno mai assunto personale. Come dato positivo è invece opportuno evidenziare che ben 15 aziende hanno assunto un numero di lavoratori superiore a quelli previsti: si tratta di società di capitali di medie dimensioni, la cui attività produttiva è in continuo aumento.

Gran parte della manodopera delle aziende del Contratto d’Area è stata reperita in loco ed è composta, oltre che dai residenti dei Comuni di Manfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo, anche da lavoratori provenienti da altre zone della provincia che costituiscono poco più del 20% degli assunti. Non mancano però casi di assunzione di manodopera esterna, proveniente da città come Roma, Alessandria e Massa Carrara o addirittura da città estere. Secondo alcuni imprenditori, l’assenza in loco di manodopera qualificata e con esperienza ha spesso resa necessaria l’assunzione di operai da altre città della provincia e da oltre la Capitanata. Talvolta, alcune aziende provenienti dal Nord-est hanno trasferito il personale locale nelle aziende madri per far seguire corsi di formazione, fornendo alloggio e retribuzione per un arco di tempo determinato. Nonostante l’iniziativa abbia coinvolto centinaia di giovani, solo in pochi casi il periodo di formazione ha garantito loro l’assunzione nelle aziende”.

“Il Contratto d’Area era finalizzato al raggiungimento di un duplice obiettivo: crescita e sviluppo delle imprese già esistenti, che rafforzano la loro capacità innovativa, il grado di controllo del mercato, l’organizzazione manageriale; continua formazione di nuove imprese per garantire un ricambio alle imprese già esistenti, il rafforzamento dello spirito di competitività tra le imprese locali, sviluppo auto propulsivo dell’ economia locale.

Scopo del contratto d’area era affrontare la crisi del mercato del lavoro locale, creando un quadro di certezze amministrative e finanziarie idonee ad attrarre nuove iniziative imprenditoriali e a ridurre il gap tra il Nord e il Sud. Dall’anno della stipula del contratto d’area ad oggi, i relativi insediamenti produttivi hanno subito diverse vicissitudini. Il loro percorso ha visto difficoltà e rinunce: da una parte aziende che, per ritardi burocratici o per timore di rischiare, non hanno avviato la propria attività, dall’altra, aziende che, in periodi di forte crisi come quello sta attraversando l’intero Paese, chiudono i battenti, aumentando la lista dei disoccupati”. Al dicembre 2010 si registrarono circa 45 aziende in attività e i lavoratori occupati sono in totale circa 1.400″.

