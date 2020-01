Manfredonia. Abbandono delle cicche di sigaretta: #iolabuttoqui!

Quella di gettare una cicca di sigaretta per terra è una brutta abitudine, non solo perché se lo fai sporchi la strada dove poi passeggi con i tuoi figli, ma anche perché occorrono dai 5 ai 15 anni affinché un filtro si decomponga in maniera naturale. Immagina di fare il bagno a Siponto, e di ritrovare una cicca che hai buttato via nel 2005, quanti ricordi!

Gettarle nei tombini è anche peggio, perché finiscono “dritto dritto” in mare. Le cicche di sigaretta rappresentano infatti il 40% dei rifiuti che si possono trovare nel mediterraneo (il 9,5% sono bottiglie di plastica, l’8,5% sacchetti di plastica, il 7,6% lattine di alluminio), dove vengono mangiate dai pesci (pensaci la prossima volta che inforni la Spigola) e dagli uccelli marini (i gabbiani sono bellissimi vero?) uccidendoli.

Ad oggi numerose attività commerciali hanno aderito all’iniziativa di #iolabuttoqui!, inviando sul gruppo una foto dei posaceneri messi a disposizione della propria clientela, ora non avete più scuse, buttatela qui!… Si ringrazia per aver aderito (in ordine sparso) Tabacchi Fiorile, Civico 5 American Bar, Mangiamoci, Tabacchi Santoro, Tabacchi Falcone, Tartaruga Pizza & Food, Ginger, Barber Shop di Elia Salvemini, Darsena Lounge Bar, Carpe Diem Cafè, Men’s, Rit’z Bar. Tangoil & Bar Jazz Cafè, Kursaal Ristorante Pizzeria, Marincanto Ristorante, Caffetteria al Tramonto, Baracca Cafè.

Se hai anche tu un’attività commerciale e vuoi dare il buon esempio aderendo alla nostra iniziativa, iscriviti al gruppo “Lo creo per Manfredonia” (https://www.facebook.com/groups/593756181438623) e inviaci la foto del posacenere e della vetrina della tua attività.