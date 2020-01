Manfredonia, Contratto d’area territoriale: 22 anni e 979.428,48‬ investimenti di euro dopo (I)

Manfredonia, 21 gennaio 2020. Quasi 22 anni (sottoscrizione il 4 marzo 1998 dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), e 23 dopo la, quale la storia del? Il tutto al netto dei, tra sottoscrizione del contratto, e 3 protocolli aggiuntivi?Il tutto considerando i circa 700mila ulteriori euro tra fondi Cipe e altre risorse? Il tutto considerando come, tra le aree interessate al provvedimento, sono stati ammessi complessivi 3.901.257,euro in Italia per un totale di 25.066 occupati previsti a regime.

Il tutto considerando come, al netto di ultime vertenze, di sviluppo industriale nel territorio locale non c’è al momento traccia. Il tutto considerando come leggere quanto avvenuto negli anni potrebbe rappresentare una risorsa per non errare in futuro.

Contratti d’area (fonte ministeriale)

“Innanzitutto, i Contratti d’area sono interventi ai sensi dell’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Per “contratto d’area” si intende lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti”.

Più precisamente i contratti d’area si applicano presso:

le aree industriali di cui all’obiettivo 1 dei Fondi strutturali comunitari; le aree industriali di cui all’art. 32 della legge 219/81; le aree di crisi situate nei territori di cui agli obiettivi 1, 2, 5b (D.P.C.M. del 15 aprile 1998), nelle zone del Centro Nord che presentano squilibri tra domanda e offerta di lavoro (Decreto del Ministero del lavoro del 14 marzo 1995 e ss. mm)”.

Obiettivi

“La misura è volta al sostegno di iniziative produttive dell’industria, del turismo, dell’agroindustria e dei servizi e si inserisce nell’ambito del contratto d’area quale strumento operativo, di alto valore dinamico, per favorire lo scenario economico e l’attivazione di nuove iniziative imprenditoriali, così come per la creazione di nuova occupazione nei territori interessati da gravi crisi occupazionali. Il contratto d’area è l’accordo tra più soggetti pubblici (anche locali), rappresentanze di lavoratori e datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati. Tale accordo ha per scopo la realizzazione di un ambiente economico favorevole all’attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione nei settori dell’industria, agroindustria, servizi e turismo, attraverso condizioni di massima flessibilità amministrativa ed in presenza di investimenti qualificati, nonché di relazioni sindacali e di condizioni di accesso al credito favorevoli”. (I – continua)