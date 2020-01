Mariangela Corrieri scrive a sindaco di S.G.Rotondo “Canile, situazione insostenibile”

Lettera di, Presidente Associazione Gabbie Vuote ODV Firenze, al sindaco di San Giovanni Rotondo.

“Gentile sindaco di San Giovanni Rotondo, siamo venuti a conoscenza dell’insostenibile situazione in cui versa il canile di San Giovanni Rotondo. In qualità di sindaco, responsabile secondo secondo il D.P.R. 31 marzo 1979 e il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 di tutti gli animali del suo territorio, sia pubblici che privati, sia domestici che selvatici, le chiediamo:

– la rescissione del contratto per la gestione del canile di San Giovanni Rotondo per gravi inadempienze

– la gestione delle adozioni esclusivamente da parte di Enpa che è l’unica al momento a poter garantire, in maniera disinteressata, il benessere degli animali

– una sua posizione decisa ed irremovibile in merito ai gravissimi fatti che stanno macchiando la reputazione del paese di San Pio.”