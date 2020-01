“Progetto Lastaria coinvolgerà tutte le Strutture del Policlinico”

Lucera, 20 gennaio 2020. “Il progetto Lastaria, pur nella logica di una continua e costante relazione di intervento a beneficio dei pazienti ricoverati sarà caratterizzato da interventi che coinvolgeranno tutte le Strutture del Policlinico, così come tra le varie unità che lo compongono (Servizio di Dialisi, Oncologia, Cardiologia ecc)

Lo ha detto il Direttore Generale Policlinico Riuniti Dott. Vitangelo Dattoli, nel corso del convegno ““Quali prospettive per il Lastaria”, svoltosi ieri nella Biblioteca Comunale di Lucera, presso il Convento di “San Pasquale”. Il convegno è stato organizzato dalla Regione Puglia, dal Comune di Lucera e dal Policlinico “OO.RR.” di Foggia.

Nel corso dell’incontro si è parlato dell’accorpamento dell’ospedale “F. Lastaria” al Policlinico “Riuniti” di Foggia a partire dal 1 gennaio 2020, con decisione stabilita “dopo un complesso e laborioso iter, con il trasferimento della gestione, dei beni mobili e immobili e della dotazione organica, in attuazione di quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 674 del 9.4.2019.” Il Convegno è stato introdotto dal Sindaco di Lucera Antonio Tutolo. All’iniziativa pubblica ha partecipato il Direttore Generale dell’Asl Foggia Dott. Vito Piazzolla che illustrerà il modello di integrazione e interazione tra assistenza ospedaliera e territoriale (in particolare nelle aree disagiate) su cui continuerà la collaborazione tra la Asl Fg e l’Ospedale “Lastaria” di Lucera.

LOGISTICA

Blocchi A – D – E. Plessi di n. 4/5 piani quasi esclusivamente occupati da strutture del Policlinico di Foggia. Sono strutture accreditate per la degenza e servite da tutti gli impianti necessari alla stessa.

Blocco C e Blocco B: L’intero primo piano interrato dedicato alle attività della ASL FG. Piano Rialzato dedicato alle attività ambulatoriali e Servizi del Policlinico «Riuniti». 1° e 2° piano del Blocco B dedicato alle attività della ASL FG.

ORGANIZZAZIONE

“L’andamento demografico della nostra Provincia rende evidente come il numero degli anziani sia in incremento esponenziale e tale incremento abbia quasi sempre come rovescio della medaglia un incremento della disabilità e della non auto-sufficienza. L’aspettativa sociale è che il paziente, una volta ricoverato, venga riportato al proprio domicilio ma ciò è possibile se vi è una famiglia disposta a prendersi carico del paziente, se vi è una integrazione(reale, non filosofica) dell’offerta sanitaria di un territorio, se il paziente dimesso sia in uno stato di stabilizzazione clinica”, ha detto il direttore Dattoli.

“A tale riguardo, Lungodegenza e Post Acuzie dovranno avere come finalità principale e specifica la cura globale della persona in stato di malattia non stabilizzata o di convalescenza, con particolare attenzione al recupero psicomotorio e alle necessità assistenziali intra ed extra ospedaliere. Il progetto Lastaria , pur nella logica di una continua e costante relazione di intervento a beneficio dei pazienti ricoverati sarà caratterizzato da interventi che coinvolgeranno tutte le Strutture del Policlinico, così come tra le varie unità che lo compongono (Servizio di Dialisi, Oncologia, Cardiologia ecc) e deve giovarsi di un rapporto privilegiato soprattutto con la città di Lucera e con il sub Appennino cui bisogna dare concrete risposte in termini sanitari utilizzando le risorse esistenti”.

Si prevede in un prossimo futuro, l’attivazione di nuovi ambulatori tra cui: di screening dei disordini cognitivi; per lo studio e alla prevenzione della malnutrizione (sia in difetto che in eccesso calorico); di Endocrinologia; di Endoscopia digestiva; il potenziamento dei servizi Cardiologici valorizzando soprattutto le figure professionali già esistenti ; oltre a tutte le attività specialistiche fornite dal Riuniti, in un’ottica di poter servire servizi qualificati e puntuali per la popolazione afferente.

DOTAZIONE ORGANICA

DIRIGENTI MEDICI

19 Dirigenti medici afferenti a Lungodegenza – Post Acuzie – Pronto Soccorso -Geriatria

3 Dirigenti medici – Cardiologia

4 Dirigenti medici – Dialisi

2 Dirigenti medici – Oncologi

4 Dirigenti medici – Radiologi

4 Dirigenti medici – Biologi

3 Dirigenti medici – Anestesisti

Dirigenti medici correlati alle Attività inerenti prestazioni specialistiche ambulatoriali e chirurgiche

COMPARTO