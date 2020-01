Riccione, inquilino abusivo foggiano occupa uno stabile: denunciato

Cinque inquilini abusivi denunciati a Riccione, tra cui un uomo di Foggia. Il gruppo di persone, tutte senza fissa dimora, sono stati fatti sgomberare dai carabinieri e dalla Municipale negli ex uffici dell’Enel in via XIX ottobre nella cittadina romagnola. I cinque (V.A., 60enne originario di Fano;; Z.M. 48enne romano; S.A, 69enne napoletano, oltre a C.L. 56enne originario della Provincia di Lecce) avevano trasferito nello stabile il loro domicilio come dimostrato dalla presenza di borse con capi di vestiario, materassi e vari generi di conforto.

I cinque inquilini abusivi, tutti gravati da precedenti penali e di polizia, sono quindi stati denunciati e, da un controllo alla banca dati, è emerso che per uno di essi (S.A.) era in atto un ritraccio per notifica di pregresse vicende giudiziarie.

Fonte LecceSette