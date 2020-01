San Severo, trovata capra sgozzata: inviata al IZSPB di Foggia (FOTO)

Nella serata di ieri è stata recuperata una capra sgozzata, la cui carcassa sarà inviata all’di Foggia per essere analizzata. Si tratterebbe, in caso di responso positivo, del primo caso di attacco attribuibile al grosso felino. L’animale è stato trovata scannato su via Vecchia Lucera poco prima del canile.

Nel frattemo proseguono le ricerche del felino a San Severo. Presenti una task force di uomini delle forze dell’ordine e il servizio veterinario dell’Asl ‘armato’ di dardi anestetici. Usati anche droni per ricognizioni aeree. Le trappole piazzate nei punti in cui l’animale è stato avvistato finora non hanno dato alcun esito.

Fonte immagine: Facebook