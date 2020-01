Vertenza ex dipedenti Satinato, d’Arienzo “Sisecam ha preso impegno formale, è questione di tempo”

. “Non abbiamo preoccupazioni per gli ex dipendenti del satinato, anche perchè segnali o indicazioni diversi, da quanto detto nel corso dei tavoli, non ne sono arrivati. Credo sia una questione di tempo. Ora è necessario attendere”.

Lo ha detto a StatoQuotidiano.it il sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo, intervenendo – su richiesta della testata – nella vertenza degli ex dipendenti della Sangalli Vetro Satinato srl, che chiedono di essere riassorbiti nell’organico della Şişecam Flat Glass South Italy SRL, dopo che l’azienda ha rilevato l’intero stabilimento, in zona Asi / Macchia di Monte Sant’Angelo, dal fallimento delle 3 aziende del Gruppo Sangalli.

“Stiamo seguendo la situazione dei dipendenti del satinato – spiega il sindaco d’Arienzo -, sulla base degli impegni assunti dall’azienda, tempo fa durante i lavori convocati dalla task force regionale, lavori ai quali ha partecipato anche il presidente Emiliano“. “La Sisecam – continua il sindaco – prese l’impegno formale di assorbire nell’organico anche i dipendenti del satinato, pur essendo fuori quest’ultimi dall’acquisizione del’intero stabilimento”.

“Il motivo per cui non riescono ancora ad assorbirli, da quanto appreso informalmente, è che l’azienda sta aspettando il raggiungimento del pieno regime produttivo. In seguito partiranno le prime assunzioni, a cominciare proprio dai ragazzi del satinato. Il tutto compatibilmente con i profili professionali richiesti dall’azienda, profili che i lavoratori in questione dovrebbero avere”.

“Noi, come Comune di Monte Sant’Angelo,ogni volta che ci sono stati e ci sono dei tavoli con la Sisecam, ribadiamo la necessità di onorare gli impegni presi con il territorio. Al momento non ho sentori e indicazioni diversi, da parte dell’azienda, rispetto a quanto assunto nei tavoli istituzionali. Si tratta solo di comprendere la tempistica con la quale Sisecam intenderà riprendere i lavoratori del satinato”.

“L’impegno da parte nostra – conclude il sindaco di Monte Sant’Angelo – è costante. Siamo presenti sempre durante le vertenze, con la Sisecam c’è un buon rapporto ed una interlocuzione continua, lo stesso dicasi con i referenti territoriali e non solo”.

FOCUS

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it