Covid, studio Izs Foggia: “Positivo non significa sempre contagioso”

Foggia, 21/01/2021 – La regola sembra confermata dagli esperimenti in vitro messi a punto nel laboratorio di massima sicurezza dell'Istituto zooprofilattico (Izs) di Puglia e Basilicata. La regola è quella per la quale chi continua ad avere un tampone molecolare positivo anche dopo settimane dal contagio può comunque interrompere l'isolamento dopo 21 dalla comparsa dei sintomi. Anche se il sospirato tampone negativo non fosse ancora arrivato.

A due condizioni, che vale la pena ripetere. La prima è che ci sia più alcun sintomo del Covid-19 da almeno una settimana: "A eccezione dalla perdita del gusto e dell'olfatto, che può perdurare per diverso tempo dopo la guarigione", si legge nella circolare messa nero su bianco dal direttore generale della Prevenzione al ministero della Salute, Giovanni Rezza, il 12 ottobre 2020. La seconda condizione è che non si tratti di pazienti immunodepressi, per il quali "il periodo di contagiosità può essere prolungato".