Don Uva. Cambio di ccnl, da “Aiop case di cura private” ad “Aiop RSA”: proteste

Art. 36 della Costituzione: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

Venerdi 22 gennaio dalle ore 10 alle ore 12, i lavoratori di ‘’Universo Salute’’, sede di Foggia e di Bisceglie, hanno organizzato un presidio vicino la Prefettura di Foggia per protestare contro il cambio di ccnl, da “Aiop case di cura private” ad “Aiop RSA”.

Cambio di ccnl avvenuto in modo unilaterale e senza nessun accordo di armonizzazione previsto dalla legge da parte della società. Protesteremo chiedendo il rispetto dell’art.36 della Costituzione e perchè non si può cambiare ccnl di lavoro dalla sera alla mattina soprattutto quando questo è peggiorativo rispetto a quello da sempre attuato. Cambiare ccnl senza un accordo di armonizzazione significa che ‘’Universo Salute’’ ha deciso in modo unilaterale quali “DIRITTI ACQUISITI” riconoscere ai lavoratori e quali no. Dopo tanti annunci e proclami fatti dall’azienda che parla di eccellenza e qualità, (obbiettivi raggiunti grazie al duro lavoro svolto dagli operatori sanitari presso le strutture di Universo Salute) ci ritroviamo a dover rivendicare che ai lavoratori vengano riconosciuti i propri diritti rivenienti da un contratto che era quello in atto al momento della sottoscrizione del contratto individuale.

L’utilizzo improprio del contratto “Aiop RSA”(non riconosciuto a livello nazionale ed applicato ai dipendenti che non svolgono attività presso le RSA) avviene già da anni a discapito degli infermieri di Universo Salute ai quali nel 2017 (dal passaggio di proprietà dell’azienda), è stato decurtato il proprio stipendio di 100 € al mese.

La conseguenza è stata quella che decine di infermieri, in questi mesi, si sono licenziati in massa per andare a lavorare presso gli ospedali pubblici, a causa delle condizioni di lavoro negative previste dal ccnl AIOP RSA (38 ore di lavoro settimanale, ferie ridotte, periodo di comporto solo di 6 mesi e stipendio minimo tabellare).

A settembre 2020, a margine delle elezioni regionali alla presenza del Presidente Emiliano (venuto per iniziative elettorali presso la sede di Foggia e Bisceglie, venne garantito ai lavoratori che non ci sarebbe stato nessun cambio di contratto e che sarebbe stato garantito un nuovo contratto a tutti i dipendenti. A fine manifestazione abbiamo chiesto di essere ricevuti da S.E. il Prefetto di Foggia, a cui chiederemo il rispetto della legge e invitando ‘’Universo Salute’’ a non sottrarsi alle sue responsabilità.

#RIVOGLIAMOILNOSTROCONTRATTO # ART36COSTITUZIONE #DIRITTI #LEGALITA’

Per il Coordinamento Regionale Luciano d’Aiello