Il mondo dell’intrattenimento virtuale: i protagonisti e le opportunità professionali

Nell’epoca moderna, dove in Italia oltre 50 milioni di abitanti trascorrono in media sei ore al giorno online, l’intrattenimento è non soltanto una fetta di tempo importante da dedicare al virtuale, bensì anche un settore di investimento dai frutti sicuri. Oltre ai colossi dell’intrattenimento multimediale, a scalare la classifica ci sono gli sviluppatori di software per scommesse e gioco online e le piattaforme di formazione.

L’industria del gioco online: tante prospettive di lavoro future

Dai rulli meccanici delle prime slot machine del 1895 ne è passato di tempo, ma il concetto di gioco è rimasto un elemento molto radicato nell’uomo, indifferentemente dalla propria cultura. Aziende come Soft2Bet, nascono con il presupposto di migliorare l’esperienza di gioco di appassionati e non, rendendo l’avventura virtuale quanto più reale possibile, comodamente stando a casa propria. SIGMA, evento dedicato al gioco, è l’emblema dell’impegno e degli investimenti che le case produttrici di software profondono nel settore per regalare giochi e piattaforme sempre più appetibili. In tale ottica diventano tante le opportunità lavorative. In primis basti pensare agli sviluppatori, di applicazioni, di software, di template grafici: semplicemente navigando sul sito https://malinacasino.com/it/, ci rendiamo conto della varietà di offerta presente in rete. Ma non finisce qui, dietro queste case che divertono il mondo, è sempre presente un servizio clienti multilingua, ed ecco che anche ciò rappresenta un’opportunità lavorativa per chi associa l’inglese alla propria lingua madre. La lista potrebbe continuare con i traduttori, gli specialisti in sicurezza cibernetica e gli specialisti in frodi.

La formazione: centinaia le piattaforme esistenti in italiano e non

Se proviamo a digitare su Google “formazione online”, oppure “corsi online”, almeno le prime tre pagine di risultati ci offrono siti di grande qualità, contraddistinti da corsi certificati, lezioni in streaming o on demand e materiale multimediale da scaricare. Questa è assolutamente una nuova frontiera a una nuova opportunità che il mondo virtuale regala a tutta la popolazione mondiale. Ciò diventa nevralgico soprattutto per chi è già impegnato professionalmente e vuole ampliare le proprie conoscenze o acquisirne di diverse, ma non ha ovviamente tempo. Oppure ancora è l’ideale per chi non ha grosse somme da investire per studiare in un’Università fisica con tutto ciò che ne comporta: alloggio, spese mensili, spostamenti, e preferisce iscriversi a un corso di laurea online. Che siano pubblici o privati i corsi presenti in rete, che vanno ad aggiungersi ai tutorial trovabili facilmente su Youtube o Pinterest, queste nuove forme di apprendimento sostituiscono in parte la maniera classica di formarsi in ambito professionale.

Una nuova era si è già aperta soprattutto per i molti giovani in formazione. Il settore dell’intrattenimento multimediale è assolutamente fra quelli in maggiore crescita. Inoltre, la possibilità di erogare da remoto molti dei servizi che queste aziende richiedono, rende ancora più appetibile il business dell’intrattenimento per tante nuove professionalità che si affacciano sul mercato del lavoro in Italia.