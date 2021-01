Manfredonia, 21 gennaio 2021. Un veicolo oggetto di furto nel primo pomeriggio in Via Di Vittorio nei pressi della Paser è stato ritrovato a Siponto in Via della Rucola da agenti della Polizia Locale di Manfredonia.

Il veicolo di proprietà di una signora del centro sipontino impiegata come infermiera a Foggia presentava manomesso lo sportello lato conducente.

Il veicolo è stato affidato alla proprietaria.

Proseguono le indagini per risalire agli autori del furto.