Nazionale di calcio: tutto pronto per Europei e Nations League

Il 2021 sarà un anno ricco di impegni autorevoli per la nazionale italiana di calcio, che si lascia alle spalle un 2020 ricco di soddisfazioni e sorprese. Mancini e i suoi scenderanno in campo a giugno per gli Europei 2020, che l’Italia inaugurerà in casa all’Olimpico, e saranno protagonista nella final four di Nations League, sempre in casa, a Milano a ottobre dell’anno in corso.

Un 2020 ricco di soddisfazioni per guardare alle due manifestazioni con fiducia

Come si suol dire “chi ben comincia è a metà dell’opera”. C’è da dire in effetti che il primo biennio dell’era Mancini ha portato assolutamente i suoi frutti, sicuramente positivi oltre tutte le previsioni più rosee. Al di là dei risultati eccellenti dal punto di vista degli obiettivi raggiunti, è la mentalità che il CT jesino sta trasmettendo ai suoi ragazzi. L’Italia ha chiuso il 2020 da assoluta protagonista, e se molte piattaforme di quote e scommesse come https://librabet.com/it/ considerano la nostra nazionale fra le prime sei favorite alla vittoria finale degli Europei, delle ragioni ci saranno. Nelle qualificazioni per gli Europei 2020, l’Italia si è affermata 10 volte su 10 nel girone, qualificandosi a punteggio pieno. Solo il Belgio, squadra classificatasi terza ai mondiali nel 2018 ha fatto come gli azzurri nelle qualificazioni. Per non farsi bastare nulla il CT e i suoi hanno anche raggiunto la final four della Nations League, manifestazione alla sua seconda edizione, vinta l’anno scorso dal Portogallo.

Il calendario delle partite: giugno e ottobre intensi

In virtù della nuova formula prevista dal campionato europeo per nazioni, l’Italia avrà l’onere e l’onore di ospitare le proprie tre partite casalinghe allo stadio Olimpico di Roma, più una delle due semifinali. Così la nostra nazionale esordirà l’11 giugno alle ore 21:00, contro la Turchia, gara che seguirà l’inaugurazione ufficiale. Il cammino azzurro continuerà il 16 giugno nuovamente in serale alle 21:00 e il girone si chiuderà con il confronto con il Galles del CT Ryan Giggs il 20 giugno alle ore 18:00. Giocando un po’ con il tabellone, se l’Italia dovesse qualificarsi prima, incontrerebbe la seconda uscente dal gruppo C, che consta di Olanda, Ucraina, Austria e Macedonia. Piazzandosi seconda, invece, potrebbe incontrare il temibile Belgio, che dovrebbe vincere il proprio girone. Il “girone di ferro” di quest’Europeo 2020 è assolutamente il girone F, che vede insieme Germania, Francia, Portogallo e Ungheria. Il 2021 non finirà con l’Europeo per gli azzurri: a ottobre l’Italia è attesa dalla semifinale della Nations League contro la Spagna il 6 ottobre a San Siro alle ore 20:45, la vincente sfiderà in finale chi la spunterà nell’altra semifinale fra Belgio e Francia, partita che si disputerà allo Juventus Allianz Stadium di Torino il sette ottobre.

Se l’Italia vorrà arrivare in fondo non dovrà fare troppi calcoli e continuare a giocare come sta facendo da un anno e mezzo a questa parte. La qualità ricercata da Mancini sta dando forma a un gioco fatto anche e soprattutto di risultati, oltre che di giocate piacevoli. L’anno 2021 può e deve essere la consacrazione di questa crescita che tutto il movimento calcistico nazionale sta facendo dopo il fallimento della mancata qualificazione mondiale del 2018.