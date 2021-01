Scuola Puglia, in classe il 25 gennaio per superiori: nuova delibera

Bari, 21/01/2021 – (repubblica) Per le superiori la Regione sta pensando al ritorno in classe a turno unico da lunedì 25 gennaio al 50 per cento, senza prevedere la facoltà di raggiungere il 75 per cento, inserita invece nel dpcm Conte valido fino al 5 marzo. Anche per le superiori, l’intenzione è lasciare la scelta alle famiglie di chiedere la Dad: un principio che Emiliano continua a considerare ” costituzionale ” , la cui applicazione è possibile solo con un’ordinanza regionale più restrittiva dei provvedimenti governativi.

La scelta andrà fatta una volta e per tutto il periodo di vigenza dell’ordinanza, salvo diverse valutazioni del dirigente, come succede già dallo scorso lunedì per i piccoli.

In vista del rientro, la Regione ha presentato inoltre una bozza della giunta che sarà approvata nelle prossime ore. La delibera prevede un sistema di screening con test antigenici rapidi ripetuti ogni 14 giorni in favore di tutto il personale scolastico, e ancora la vaccinazione contro il Covid 19 nella seconda fase del piano nazionale dei docenti, a partire da quelli in condizioni di fragilità. Novità è l’istituzione del Team di operatori sanitari scolastici ( Toss Covid- 19), che garantisce a livello di istituto scolastico l’effet-tuazione delle attività di supporto, sorveglianza e screening. (repubblica)