Ciliberti: “Amministrare Monte Sant’Angelo non è mai stato facile”

Da quando il precedente Consiglio Comunale è stato sciolto per sospetto di condizionamento mafioso non pochi hanno cavalcato quest’onda nefasta attribuendo ogni atto delinquenziale alla criminalità organizzata. Lo stesso TG 1 delle ore 20 di oggi ha tratto le medesime conclusioni. Se da tutte le parti si afferma che anche questi ultimi episodi sono di natura mafiosa perché l’attività amministrativa non è stata ancora attenzionata dagli organi competenti? La risposta più semplice è che gli inquirenti fino ad oggi non avrebbero pensato ad una correlazione certa tra gli atti intimidatori con il tentativo di condizionamento da parte della criminalità organizzata (leggi mafia), perché se fosse così dovremmo aspettarci a breve una nuova relazione prefettizia al fine di individuare se ci siano le condizioni per un eventuale nuovo scioglimento del Consiglio Comunale.