Covid, la Puglia è in zona gialla: ecco cosa cambia da lunedì

Con il passaggio in zona gialla, per i pugliesi vaccinati sostanzialmente non cambierà nulla.

C’è però l’obbligo per tutti di mascherina all’aperto anche oltre il 31 gennaio (termine stabilito nel decreto varato dal governo prima di Natale).

Bar, ristoranti, teatri e cinema saranno aperti come prima, con la stessa capienza normale: ma, come in zona bianca, all’interno può sedersi solo chi ha il Green Pass rafforzato. Con questa norma sono state evitate riduzioni o chiusure. Nessun limite agli spostamenti. (repubblica)