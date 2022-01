COVID Manfredonia, lunghe file di auto al drive through

Manfredonia (Foggia), 21/01/2021 – “Ecco una foto che non avrei mai voluto scattare…e spero tanto di non doverne scattare ancora”, scrive il cittadino di Manfredonia Bruno Mondelli Giuliani, allegando una foto scattata dall’alto con l’ausilio di un drone.

Il drive through di Manfredonia, da giorno 16 gennaio 2022, è stato spostato nell’area mercatale Scaloria e non nel parcheggio antistante il Porto Turistico.

Il drive through sono postazioni mobili attrezzate per eseguire i tamponi restando in sicurezza nella propria auto.