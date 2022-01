Di Bari: “PNRR occasione irripetibile per la città di Manfredonia”

Manfredonia (Foggia), 21/01/2022 – “E’, stato stimato che il PNRR avrà per il nostro Paese un impatto sull’economia dieci volte il Piano Marshall che servi a ricostruire l’Italia dalla catastrofe del dopoguerra.

La città di Manfredonia non può non cogliere questa occasione storica e irripetibile per rimetterla su un sentiero di ritrovato sviluppo economico e sociale.

Una parte rilevante degli investimenti pubblici programmati dal PNRR sarà destinata alle amministrazioni locali sulla base di procedure competitive. La minore capacità progettuale delle amministrazioni locali le espone ad un elevato rischio di mancato assorbimento delle risorse finanziarie messe a disposizione, con il paradosso che le realtà a maggior fabbisogno, qual è quella di Manfredonia, potrebbero beneficiare di risorse insufficienti o addirittura non beneficiarne affatto.

Se si vuole scongiurare questo rischio imperdonabile va rafforzato o addirittura creato il supporto alla progettualità per poter accedere ai fonti del Piano, progettualità che deve riguardare congiuntamente il pubblico, il privato e le professioni. Il contributo del Piano alla crescita del PIL rispetto al tendenziale sarebbe di circa sedici punti percentuali in più a livello nazionale e di circa 24 punti percentuali per il sud.

Se la città di Manfredonia riuscisse a raggiungere l’obiettivo di innalzare il suo PIL di oltre il 24%, con tutti gli effetti moltiplicativi degli investimenti, ci troveremo di fronte ad un’altra città con condizioni economiche e sociali ben diverse dal punto di vista del benessere diffuso, della lotta alle disuguaglianze e alla disoccupazione oltre ad aver creato tutte le condizioni per una economia sostenibile e inclusiva.

E’, tempo di rimuovere con forza l’inerzia e la rassegnazione che storicamente ci accompagnano che vanno smosse, è tempo che ci ri-alziamo e ricominciamo a camminare verso un Modello di Sviluppo che includa tutti, soprattutto giovani e donne.

Il Governo italiano, nel proprio PNRR, ha richiesto il massimo delle risorse stanziabili dal RRF destinabili al Paese e, nello specifico, Euro 191,5 miliardi . Tali fondi sono stati allocati alle singole missioni: M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo (40,29 mld); M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica (59,46 mld); M3. Infrastruttura per una mobilità sostenibile (25,4 mld); M4. Istruzione e ricerca (30,88 mld); M5. Inclusione e coesione (19,85 mld); M6 Salute (15,63 mld). il 59,46% delle risorse sono destinate al Mezzogiorno per ristabilire il riequilibrio territoriale. A queste risorse vanno aggiunte altri 30,6 miliardi del fondo complementare al PNRR per un totale di 222,1 miliardi.

Bisogna a tutti i costi cogliere le opportunità della sfida digitale e della formazione e conoscenza oltre che quella transizione ecologica, della cultura e del turismo. E’, fuor di dubbio e, molto opportunamente il PNRR lo sottolinea, ci troviamo di fronte ad un periodo di confronto sociale rispetto al quale è importante che emergano atteggiamenti cooperativi e non corporativi. Con soli 16 articoli il Governo definisce la strategia di gestione e controllo del più poderoso programma di investimenti mai affrontato dal Paese e, tutti i cittadini, le imprese, le istituzioni e le professioni devono essere coinvolti in questo lavoro di progettazione della città. E’, tempo che le idee si contaminano a favore del presente e del futuro.

Per poter quindi beneficiare dei fondi c’è bisogno dell’azione coordinata di un gran numero di attori pubblici e privati, che saranno coinvolti nella realizzazione dei migliori progetti in cui si esplicano, in particolare, le 134 misure di investimento previste nel Piano. Serve in altre parole un’adeguata informazione non solo delle amministrazioni pubbliche ma anche degli operatori economici e delle professioni. E’, tempo questo per tutti di studio e realizzazione di investimenti necessari a rimettere in piedi la città. La corsa all’accaparramento delle risorse finanziarie è partita, i primi bandi per oltre 23 miliardi di euro sono già stati banditi, è ora di correre anche per noi.

Creare una task force che lavori allo sviluppo sostenibile e inclusivo della città è una priorità assoluta , non lasciamo che la Storia ci passi davanti, costituirebbe una mancanza imperdonabile di cui dar conto alle generazioni avvenire. Ho appresso con soddisfazione che all’interno del Consiglio Comunale è stata costituita la commissione PNRR, è un buon avvio, spero che riesca a coinvolgere il miglior capitale sociale della città indipendentemente dalla appartenenza politica. E’, tempo di coesione e non di divisioni sterili e inopportune in questo momento particolare. Arriverà anche il tempo di dividerci e delle passioni personali.

Le amministrazioni locali potranno dedicare a neo assunti a termine e a consulenti fino al 10% delle spese finalizzate dal Recovery Plan per ogni progetto presentato per un valore inferiore a Euro 2,5 milioni, mentre potranno dedicare il 3% del valore del progetto per valori superiori.

In altri termini la Ragioneria Generale dello Stato consente un rafforzamento amministrativo agli enti locali per dare concretezza alla complicata corsa per l’attuazione degli investimenti previsti dal PNRR nelle diverse missioni, consentendo di caricare le spese per i neo assunti e dei consulenti direttamente impiegati nel PNRR nel quadro economico del progetto. E’ una importante opportunità di lavoro per tutti.

La corsa ai finanziamenti del PNRR è cominciata, chi corre di più avrà l’opportunità storica e irripetibile di cambiare e ricostruire la propria città e territorio a favore di giovani, donne ed esclusi e emarginati per poter attenuare le gigantesche disuguaglianze di reddito, di ricchezza e di opportunità che sono diventate insopportabili e pericolose per la stessa coesione sociale.

E’ tempo che il lavoro (il nostro futuro) faccia guerra alla rendita parassitaria e improduttiva (il passato), è tempo che il lavoro divori la rendita così come i poveri facciano guerra ai ricchi attraverso maggiore occupazione di qualità eliminando soprusi, ricatti e condizioni di sfruttamento inaccettabili. Finora sono stati i ricchi lobbisti e amorali a fare guerra ai poveri, è ora che avvenga il contrario”.

Nicola di Bari