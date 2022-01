Riporto la nota pubblicata da Manfredonia Nuova La preoccupazione per legalità e ambiente è stato determinante per la nascita nel 2014 dell’Associazione Manfredonia Nuova, perciò a Giulia Fresca, la nostra consigliera, va il nostro immenso grazie per il suo impegno a favore della legalità che continua con l’interrogazione consigliare già inviata in data 11 gennaio che sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale, interrogazione quanto mai opportuna visti i continui attentati che la mafia sta sferrando sul nostro territorio.