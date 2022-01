Manfredonia, la mozione della minoranza sull’incompatibilità a Sindaco

Manfredonia (Foggia), 21/01/2021 – “IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che con delibera n.1 del 21 dicembre 2021, il Consiglio Comunale ha proceduto all’esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del Sindaco e dei consiglieri comunali eletti a seguito della competizione elettorale del 7 e del 21 novembre 2021 ai sensi dell’art.41 comma 1 del d..lgs. 267/2000 ;



CONSIDERATO che solo in data 22.12.2021, ossia il giorno successivo al consiglio comunale tenutosi il 21.12.2021 per la convalida degli eletti, e solo a seguito di richiesta formulata dal Consigliere Comunale Francesco Schiavone, il Segretario Generale del Comune di Manfredonia, dott.ssa Antonella Cambio, provvedeva a far pubblicare anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal Sindaco;

PRESO ATTO che con detta dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 in data 2.12.2021, il Sindaco ha dichiarato, tra l’altro, di non trovarsi in nessuno dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità disciplinati dagli artt. 60, 61, 63, 64, 65, 66 del d.lgs. 267/2000 (TUEL);

CONSIDERATO che l’ing. Giovanni Rotice, in data 29.10.2021 quale Presidente e legale rappresentante della società “Manfredonia Calcio 1932 Società Sportiva Dilettantistica a r.l.” (di cui è socio al 50% con una propria partecipata, GESCAM S.r.l., e che ha sede presso la stessa sede della Gianni Rotice s.r.l.), ha sottoscritto con il Comune di Manfredonia il contratto con il quale, a seguito di procedura di gara, è stata

affidata alla stessa società la concessione per la valorizzazione e la gestione del campo di calcio comunale denominato “Miramare”, sito nel Comune di Manfredonia (per l’importo in sede di gara di € 1.815.000,00);



CONSIDERATO, inoltre, che, da verifiche effettuate presso gli uffici comunali, risulta che la ditta Gianni Rotice s.r.l. ha in corso con il Comune di Manfredonia l’appalto per i lavori di ricostruzione della duna in località Ippocampo, il cui contratto è stato stipulato in data 27.03.2016 (previa Determinazione Dirigenziale n. 1566 del 25.11.2016 del Dirigente del 7° Settore, con cui l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva all’ATI composta da C.C.C. spa –Rotice srl, poi inglobata e fusa nella Gianni Rotice S.r.l., per l’importo contrattuale di

€ 1.590.520,64);



RILEVATO, invece, che, dal certificato del Registro Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Foggia in data 22.12.2021, emerge che solo in data 16.12.2021 (successiva all’assunzione della carica di Sindaco e alla citata dichiarazione) l’ing. Giovanni Rotice si è dimesso dalla carica di Amministratore Unico della Gianni Rotice s.r.l., per gestire la quale in pari data, l’assemblea di detta società (di cui egli è unico socio), ha nominato un consiglio di amministrazione, il cui Presidente è il sig. Sorano Matteo (marito di sua sorella, quindi affine di secondo grado) e vice presidente il sig. Rotice Antonio (suo figlio, quindi parente di primo grado) e che, in ogni caso, l’ing. Giovanni Rotice risulta ancora socio unico della Gianni

Rotice s.r.l., oltre che Responsabile Tecnico;

VISTO l’art. 63, comma 1 n. 2,del TUEL , il quale stabilisce che “non può ricoprire la carica di sindaco colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell’interesse del comune …”.; nonché, l’art. 61, comma 1bis, sempre del TUEL, il quale stabilisce che “Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali .. “;



RITENUTO, alla luce delle circostanze sopra richiamate, che, contrariamente a quanto riportato nella citata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 in data 2.12.2021, l’ing. Giovanni Rotice, risulta essere incompatibile con la carica di Sindaco, trovandosi nelle citate condizioni ostative di cui agli artt. 61 e 63 del T.U.E.L;”

La proposta in oggetto è respinta.

