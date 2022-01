Manfredonia, vertenza 115 LSU: incontro con l’Assessore regionale al Lavoro

Manfredonia (Foggia), 21/01/2022 – “Aggiornamenti sulla vertenza dei 115 LSU del Comune di Manfredonia. Terminata poco fa la riunione in video-collegamento con l’Assessore regionale al Lavoro Sebastiano Leo per proseguire nel percorso politico-istituzionale che conduce alla stabilizzazione, dopo oltre 26 anni, di lavoratori fondamentali per l’erogazione dei servizi necessari di Palazzo di Città.

All’incontro hanno preso parte Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia , l’Assessore al Personale Libero Palumbo ed il Consigliere regionale Giandiego Gatta, che ha favorito i rapporti istituzionali per lo svolgimento in tempi celeri. L’Assessore Leo, al quale l’Assessore Palumbo ha presentato nei dettagli lo status quo della delicata vicenda e le possibili soluzioni, ha condiviso ed apprezzato l’impostazione chiara e concreta data all’iter dalla nuova Amministrazione comunale di Manfredonia (che annovera il 40% degli Lsu regionali) confermando che la Regione Puglia farà la sua parte dal punto di vista di amministrativo e finanziario nell’interlocuzione con il Governo nazionale al fine di garantire l’accompagnamento alla pensione e la stabilizzazione per la platea. Prossimo step un incontro con il Ministero del Lavoro in programma a Roma la prossima settimana”.