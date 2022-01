Nuove intimidazioni mafiose, Moscone: “Colpiscono chi ha avuto coraggio”

Manfredonia (Foggia), 21/01/2022 – “È un territorio infestato da una criminalità che continua a ritenersi proprietaria e libera di agire come vuole e quando vuole, che crede di continuare con la forza a far paura e segnare i luoghi del proprio potere – dice l’arcivescovo di Manfredonia, padre Franco Moscone al quotidiano L’Avvenire –.

Non passa giorno che non ci sia qualche atto intimidatorio anche forte come quello a Monte Sant’Angelo». E infatti non è la prima volta che Rignanese subisce intimidazioni. L’11 marzo 2019 una busta di plastica contenente un teschio umano e due biglietti con minacce di morte indirizzate all’assessore e al sindaco, Pierpaolo D’Arienzo, venne ritrovata appesa al cancello della delegazione comunale di Macchia. Ma non l’unico atto contro l’amministrazione eletta nel 2017 dopo due anni di commissariamento per condizionamento mafioso. Sono infatti ben sei le intimidazioni contro sindaco, assessori, consiglieri e dirigenti. E altre sei hanno colpito le imprese che gestiscono la raccolta dei rifiuti o impegnate in lavori per il Comune.

L’arcivescovo ha telefonato all’assessore per esprimergli la sua solidarietà e ha parole di plauso per l’amministrazione. «Ha avuto il coraggio, dopo lo scioglimento della precedente per infiltrazione mafiosa, di presentarsi alla popolazione con un programma chiaro, con la volontà di collaborare per un’immagine diversa della città, per il bene comune e per far vedere che ci sono altri valori. Un’amministrazione che cerca anche di intervenire e modificare aspetti di una cultura ancestrale che favoriva le infiltrazioni mafiose. E cerca attraverso l’educazione, con le nuove generazioni, di proporre un’altra visione della società civile e delle relazioni». (fonte: l’avvenire)