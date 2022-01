Nuovo assalto a portavalori nel Foggiano: blindato speronato

Foggia, 21/01/2022 – (foggiatoday) Assalto a portavalori, questo pomeriggio, lungo la Statale 655, la direttrice che collega Foggia a Candela.

Nel mirino dei malviventi è finito un blindato della Cosmopol, intercettato da un commando composto da non meno di 4 persone, intorno alle 17.30, in direzione Candela. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la corsa del blindato è stata bloccata prima da un mezzo pesante posto di traverso lungo la carreggiata, poi dagli speronamenti dell’auto con a bordo i banditi. Inutile il tentativo di forzare il blindato: per i malviventi non è rimasta altra opzione se non quella di fuggire a mani vuote. L’accaduto è all’attenzione dei carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso. Nessuno, tra malviventi e vigilantes, è rimasto ferito. (foggiatoday)

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI