Spiagge gay in Puglia: Manfredonia nella Guida 2022

La Puglia è una regione incredibile ed è una delle più gay-friendly d’Italia. In estate turisti gay arrivano qui da tutto il mondo, soprattutto in Salento e in Valle d’Itria, e riempiono le calette e le spiagge lungo tutta la costa, dal Gargano al tacco dello stivale.

Alla fine di questo post potrai trovare tutte le spiagge salvate in Google Maps. Salva la mappa per avere sempre nel tuo smartphone le spiagge gay e naturiste della Puglia.

Spiagge gay nel Gargano: dove andare e recensioni

Il Gargano è un territorio pugliese davvero incredibile, ricco di scogliere e spiagge anche spiagge gay dove è facile venire a rilassarsi e fare incontri inaspettati. Qui potrai trovare tutte le spiagge gay e le spiagge nudisti Gargano dove andare per un tuffo e per conoscere tante nuove persone.

Spiaggia gay delle Murgette

Le lunghe spiagge di sabbia lasciano spazio a roccia e calette incantevoli nel tratto di strada che va tra Peschici e Rodi. Qui, tra Calanella e San Menaio si trovano tante calette con delle spiagge gay e naturiste dove passare il tempo nei giorni caldi estivi.

Indirizzo: coordinate Google Maps 41°56’25.8″N 15°58’13.7″E

Spiaggia gay-friendly di Siponto

Il tratto balneare di Siponto (quello più vicino a Manfredonia) è una spiaggia gay-friendly molto frequentata in estate. (wearegaylyplanet)