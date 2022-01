Verdi Manfredonia “Il piano amministrazioni comunali non consente stabilizzazione LSU storici”

Manfredonia (Foggia), 21/01/2022 – [17:43, 21/1/2022] Avv starace innocenza: Emendamenti al decreto legge 228 del 2021 (mille proroghe) Al Comma 26 vengono aggiunte le lettere: c) Nell’articolo 1, comma 495 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovrannumerari», sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga, per il solo anno 2022 in qualità di lavoratori sovrannumerari» d) Nell’articolo 1, comma 497 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «entro il 31 marzo 2020» sono sostituite da «entro il 31 maggio 2022 e) Nell’articolo 1, comma 497 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 31 gennaio 2020» sono sostituite da «Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 31 marzo 2022» Al comma 26 lettera b) le parole «inderogabilmente entro il 31 marzo 2022» sono sostituite da «inderogabilmente entro il 31 maggio 2022»

Motivazione: Il piano del fabbisogno del personale delle amministrazioni comunali non consente la stabilizzazione dell’intera platea di LSU storici. Pertanto con l’introduzione della lettera c) se ne permette l’assunzione in deroga, come già avvenuto nel recente passato (con le leggi di bilancio 2019 e 2020). I termini per attivare il percorso di stabilizzazione dovranno essere modificati per permettere alle amministrazioni di provvedere ad emettere gli atti richiesti, tenendo conto dei temi necessari alla conversione del decreto legge. Pertanto le lettere d) ed e) spostano di 60 giorni i termini per le amministrazioni locali (31 marzo e 31 maggio). Sempre per la stessa ragione con la modifica della lettera b) si propone la proroga dei contratti in essere con gli LSU sino al termine utile ed ultimo per tali procedure di stabilizzazioni (31 maggio 2022).

[17:43, 21/1/2022] Avv starace innocenza: Come Verdi, da sempre vicini alle problematiche degli LSU, nei giorni scorsi abbiamo consegnato all’onorevole Tasso un emendamento da inserire nel decreto milleproroghe. L’emendamento, se accolto, permetterebbe la possibilità della stabilizzazione di tutti gli LSU, a prescindere dal piano del fabbisogno del personale del Comune. In buona sostanza proponiamo la proroga di quanto previsto negli scorsi anni. L’on. Tasso ha depositato l’emendamento e lo ha segnalato alla presidenza. Ora, si è in attesa di conoscere quello che succederà in Senato, ormai dopo le elezioni del Presidente della Repubblica. Come Verdi continuiamo e continueremo a mettere al servizio della nostra città le nostre competenze tecniche e politiche, nell’esclusivo interesse di tutti i manfredoniani.”

Alfredo De Luca e Innocenza Starace Coportavoci Verdi Manfredonia.