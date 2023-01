Casting adolescenti e ragazzi/e per importante fiction TV in Puglia

FOGGIA, 21/01/2023 – Casting per importante fiction TV di prossima produzione che si girerà da aprile 2023. La DINAMO FILM è alla ricerca di adolescenti, ragazzi e ragazze di Bari e provincia, dai 14 ai 18 anni con e senza esperienza.

Per partecipare al casting gli interessati possono inviare foto (primo piano e figura intera) all’indirizzo mail: dfcasting23@gmail.com

I preselezionati saranno ricontattati per un provino in presenza. Per maggiori informazioni segnaliamo il link all’annuncio sul sito dell’Apulia Film Commission. Data chiusura annuncio: 31 Gennaio 2023 – 00:00