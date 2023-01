Parla Gallo: “A livello mentale la vittoria in coppa ci ha ridato entusiasmo”

StatoQuotidiano.it, Foggia, 21 gennaio 2023. Accantonata la vittoriosa semifinale di andata di coppa Italia di serie C, per il Foggia è già vigilia di campionato. Domani, con inizio alle ore 14:30, arriva allo Zaccheria, la formazione lucana del Potenza.

Rossoneri chiamati a riprendere il percorso positivo e ritrovare fiducia, dopo le brutte due sconfitte consecutive maturate nei match con Picerno e Virtus Francavilla. Stamane è intervenuto in sala stampa, Fabio Gallo, mister dei rossoneri ed ex dell’incontro.

Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Dal mercato è arrivato Bjarkason, sono arrivati i due difensori. Arrivato Antonio che non si allena da maggio ma non è in condizione. Ha da fare parecchio lavoro per smaltire qualche kg in più. Ho parlato con Antonio e con il mio prof e tutti dobbiamo ricordare tutti che ha anticipato dei recuperi e ha avuto delle ricadute”.

“Non sarà in una condizione tale da poter gestire una partita in maniera ottimale non sarà impiegato. D’accordo con il ragazzo e con il mio preparatore non vogliamo che corra dei rischi inutili per anticipare una settimana. Non viene in panchina perché non è nelle condizioni di esserci. La partita di domani è contro una squadra che sta bene, da quando ha cambiato allenatore. Noi siamo alla terza partita e abbiamo qualche problema per influenza e per trauma”.

“Potenza è stata una parentesi bellissima. Sono stato trattato benissimo. Sono andato ad allenare una squadra che era penultima e ci siamo salvati alla penultima giornata, e per un punto non siamo entrati nei playoff. Penso sia stata una cavalcata. Ho mantenuto dei rapporti di stima e amicizia ed ho un bellissimo ricordo. A volte vuoi tenere un giocatore che è sotto contratto ma il giocatore non vuole rimanere, perché vuole continuità.

Questa è la situazione di Nicolao che io non avrei mai dato via ma che probabilmente andrà via. Sciacca è a scadenza e non ha trovato l’accordo mentre Odjer valuteremo. In certe situazioni devi ricominciare ma quando hai un mercato così e cambi o per volontà o non per volontà tua sei costretto ad affrontare quello che il mercato ti propone, perché magari arrivano giocatori non pronti, come Beretta che non è pronto. Non posso correre dei rischi che so che esistono perché il campionato va avanti e abbiamo una semifinale di Coppa Italia.

Io faccio in modo che tutti i giocatori siano allenati al massimo ma alcune volte mi arrivano non in condizione.

A livello mentale la vittoria ha ridato entusiasmo al gruppo e sotto questo punto di vista abbiamo fatto uno step migliorativo. Il Potenza ci può mettere in difficoltà perché è una squadra che è in salute. Noi dobbiamo pensare alla partita di domani. Sarebbe stupido dire dobbiamo arrivare quarti, dobbiamo arrivare dove possiamo arrivare.

Partita dopo partita cercando di recuperare più giocatori possibili. Ho fatto 20 anni il calciatore e da 12 alleno. Ho fatto tutti gli step. Mi sono reso conto che guardare tanto lontano ha poco senso, perché siamo figli dei risultati. Può fare contratti pluriennali ma poi vengono stracciati e quindi non posso fare un pensiero a lungo termine”.

A cura di Antonio Monaco, Foggia 21 gennaio 2023.