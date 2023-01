Mafia, Emiliano: “L’emergenza in questo momento è Foggia e il suo territorio”

FOGGIA, 21/01/2023 – (ansa) “Oggi siamo la Regione che investe più soldi nell’antimafia sociale, 30 milioni di euro nell’ultimo periodo; sempre sostenuti da chi svolge l’attività repressiva”.

Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante l’evento ‘L’antimafia sociale in Puglia’ in corso a Bari. “L’emergenza – ha proseguito – in questo momento è Foggia e il suo territorio. Ma quando le organizzazioni perdono le battaglie, e le stanno perdendo tutte, perdono la loro sicurezza”. “L’antimafia sociale – ha aggiunto – serve a far capire a questa gente che sta sbagliando. L’antimafia sociale è costruire una bella vita”. (ansa)