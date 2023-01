Maltempo a Foggia, cade albero su due auto: quattro feriti

FOGGIA, 21/01/2023 – (gazzettamezzogiorno) Un albero che si abbatte sulla carreggiata e colpisce due auto in transito. E’ quanto successo nella notte appena trascorsa sulla strada provinciale 115 che collega Foggia a Troia.

Le pessime condizioni climatiche possono essere alla base della caduta dell’albero. Una tragedia sfiorata, perché alla fine si sono salvati tutti e quattro gli occupanti delle due vetture, rimaste schiacciare dal tronco e dai rami. Tanta la paura per i malcapitati, estratti dalle vetture solo grazie all’intervento dei Vigili del fuoco di Foggia, che hanno dovuto trovare varchi tra le lamiere e i rami dell’albero. I quattro feriti sono stati trasportati in ospedale, mentre i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza della strada. Sull’accaduto indagano i Carabinieri. (gazzettamezzogiorno)