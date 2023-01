Meteo Puglia, è tornata la neve! Forte vento nel Foggiano, Monti Dauni imbiancati

FOGGIA, 21/01/2023 – (di Mattia Gussoni ilmeteo.it) L’Inverno sta facendo sul serio e in queste ore sta cadendo la neve, a tratti abbondantissima, con fiocchi fin quasi in pianura! Insomma, si conferma una fase meteo decisamente fredda e molto movimentata che metterà a rischio molte delle nostre regioni.

Tutta colpa di una vasta area di bassa pressione, l’ormai nota Thor, che dal Polo Nord adesso richiama la sciabolata di Attila, ovvero correnti gelide fin sul bacino del Mediterraneo. Occhi puntati al weekend, già dalla giornata di Sabato 21 sono previste nevicate abbondanti sulle zone interne di Abruzzo, Molise e Calabria. Visto il calo delle temperature la neve raggiungerà quote bassissime, arrivando a sfiorare anche le coste nel caso di rovesci particolarmente intensi specie su Romagna e Marche. Col passare delle ore la dama bianca farà la sua comparsa anche sulle colline in Toscana (localmente fino in pianura), in Umbria e nelle zone interne della Campania (possibili fiocchi anche a Benevento e Avelino). La mappa qui sotto mette ben in evidenze le zone maggiormente a rischio per la giornata di Sabato, indicate con il colore rosa. Nevicate attese nella giornata di Sabato 21 Gennaio

Il maltempo continuerà ad insistere anche Domenica 22 Gennaio con nuove nevicate a quote basse specie sui settori adriatici. Possibili neve a Macerata, Ascoli Piceno e Perugia, così come ad Avellino nelle prime ore della giornata. Poi, come mostra la mappa, sarà la volta del Sud con vere e proprie bufere sulle zone interne di Calabria e Sicilia; i fiocchi si faranno vedere dai 500/600 metri di quota. Nevicate attese nella giornata di Domenica 22 Gennaio

PROSSIMA SETTIMANA. Freddo e neve anche all’inizio della prossima settimana sull’Italia, con fiocchi possibili specie sulle pianure del Nord. (ilmeteo)

Il crollo repentino delle temperature riporta la neve anche in Puglia. Imbiancata Faeto in provincia di Foggia. Pioggia e neve stanno colpendo gran parte della provincia di Foggia. Qualche disagio viene registrato nelle strade interne del Gargano come San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo. Neve anche in diversi centri del Subappennino Dauno. A San Marco in Lamis con ordinanza sindacale sono chiuse le scuole di ogni ordine e grado causa neve.