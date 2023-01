Neve abbondante nel Foggiano, imbiancati i Monti Dauni e Gargano

FOGGIA, 21/01/2023 – La dama bianca ha fatto la sua prepotente ricomparsa in Puglia, dopo mesi di caldo anomalo e fuori stagione.

Nevicate particolarmente abbondanti si segnalano sui monti Dauni alle quali si riferiscono queste immagini di Enzo Maizzi, scattate a Faeto e Monteleone di Puglia. Sta nevicando in queste ore in maniera copiosa anche sul Gargano a quote leggermente più basse del previsto in particolar modo da San Giovanni Rotondo (570 m slm). La Protezione Civile regionale ha diramato messaggio di valido dalle ore 16:00 del 20/1/2023 e per le successive 28 ore.

“Precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulla Puglia settentrionale e meridionale, con quantitativi cumulati deboli sino a puntualmente moderati. Nevicate al di sopra dei 600-800 metri, con apporto al suolo da deboli a moderati. Venti tendenti a forti o di burrasca dai quadranti meridionali. Incremento dei livelli idrometrici”.