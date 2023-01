Plusvalenze, Cucchi: “Si fanno in due ma le uniche ‘prove’ disponibili riguardano la Juventus”

tuttojuve.com “La giustizia sportiva condanna la Juventus a 15 punti di penalizzazione. È necessario attendere le motivazioni della sentenza per comprendere a pieno. Ma alcune osservazioni sono già possibili. La prima riguarda le intercettazioni della Procura di Torino girate al giudice sportivo. Sono le intercettazioni il fatto nuovo.

Non sono punibili le plusvalenze, ma il fatto che siano usate per abbellire i bilanci. E le intercettazioni dimostrerebbero questo disegno. Ma solo per la Juventus, non per le altre perché solo la Procura di Torino ha indagato. Le plusvalenze si fanno in due ma le uniche “prove” disponibili riguardano la Juventus.

La società bianconera si rivolgerà al Consiglio di garanzia del Coni e, se sarà necessario, anche al Tar e al Consiglio di Stato. È solo il primo atto di una vicenda che ha molti capitoli ancora da scrivere. Anticipo per chi sicuramente criticherà queste mie osservazioni: non sono abituato ad indossare sciarpette quando tento di capire i fatti ( uso quella della Lazio quando vado in curva a tifarla adesso che non lavoro più). Non coltivo odi in generale e tanto meno odi sportivi. E il problema di questo nostro paese è che lo fanno in pochi”.

Lo scrive su Facebook il giornalista Riccardo Cucchi.