Raul Bova e la foggiana Giannetta insieme in “Buongiorno, mamma! 2”

FOGGIA, 21/01/2023 – La coppia di attori si racconta in vista della nuova fiction di Canale 5 al via il 15 febbraio.

Raoul Bova e l’attrice foggiana Maria Chiara Giannetta si preparano a tornare in scena per interpretare Anna e Guido, circondati dai loro 4 figli, sul set della fiction «Buongiorno, mamma! 2». «La serie si apre con un colpo di scena, ma ce ne saranno tanti», annuncia Bova, seguito dalla Giannetta: «Io sarò ancora in coma ma a modo mio darò delle risposte!».

«Quel colpo di scena è solo uno dei tanti che vedrete nelle nuove puntate», anticipa Raoul Bova che assicura come «uno tirerà l’altro con un continuo capovolgimento di fronte. In questa stagione ci saranno molte sorprese che riguardano i nostri figli ma anche noi due. Una per tutte: a un certo punto della storia Guido sarà arrestato».

Maria Chiara Giannetta non ha dubbi sul gradimento del pubblico: «La seconda stagione è ancora più avvincente della prima. Devo dire che recitare il ruolo di una persona in coma è davvero faticoso: devi dare sempre l’impressione di non stare dormendo perché la donna in quel letto è viva. Poi, nel nostro caso, Anna in un certo qual modo ascolta quello che viene detto e dà delle risposte pur senza rispondere», anticipa l’attrice nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. (bluwin.ch)