Il ferito più grave è il conducente, non comunque in pericolo di vita, solo escoriazioni per i tre passeggeri, tutti giovani come il guidatore: nessuno è stato fortunatamente toccato dalle lamiere del guardrail che ha trafitto l’auto su cui viaggiavano in seguito a un incidente stamani poco prima delle 6 in via del Romito a Montespertoli, in provincia di Firenze.

Non coinvolti altri veicoli.

Per cause in corso di accertamento l’auto è finita contro la barriera che è poi penetrata nell’abitacolo.

In base a quanto spiegato dai soccorritori nessuno dei quattro ragazzi è stato toccato dalla lamiera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che insieme ai sanitari hanno estratto i giovani che era rimasti bloccati all’interno dell’abitacolo e i carabinieri.

Lo riporta l’ANSA.