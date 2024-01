Avvolto in una coperta sotto il letto: il corpo di Giovanni Iacconi, 54 anni, trovato nella casa di famiglia a Pavullo. Si indaga per omicidio - la Repubblica

A Pavullo, nella provincia di Modena, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo all’interno di una casa. Il corpo, avvolto in una coperta e in uno stato avanzato di decomposizione, era situato sotto al letto. Si trattava di Giovanni Iacconi, scomparso da diversi giorni, e il suo corpo potrebbe essere stato in casa per almeno due settimane.

La scoperta macabra è avvenuta sabato pomeriggio, quando il fratello di Iacconi è entrato nell’abitazione per areare l’ambiente.

Le indagini condotte dai carabinieri stanno focalizzandosi sull’ipotesi di omicidio, ipotesi rafforzata dalle circostanze del ritrovamento del cadavere.

Gli uomini della scientifica hanno lavorato nell’appartamento per diverse ore.

Lo riporta il tgcom24.