Manfredonia. Ritorno al Miramare con tifosi sfortunato per il Manfredonia. Il Fasano non ferma infatti la propria corsa. Dopo l’1-0 rifilato al Città di Gallipoli, gli ospiti bissano i 3 punti contro il Manfredonia, ottenendo il settimo successo stagionale per gli uomini guidati da Luca Tiozzo.

La rete che ha deciso il match nella ripresa al 51′ con Battista, a segno con un tiro potente su assist di Melillo. Il Fasano è salito così a 28 punti in classifica. Il Manfredonia resta a quota 24.