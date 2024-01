Torna anche quest’anno il classico e partecipato appuntamento del Veglioncino dei Bambini, giunto alla sua 61^ edizione, che ha come finalità la valorizzazione dell’eccellenza e della creatività delle mamme e delle sarte che artigianalmente realizzano i costumi dei bambini.

L’evento si terrà giovedì 15 febbraio, dalle ore 17.30, presso il LUC di Manfredonia (Lungomare N. Sauro 37).

Come è nella tradizione del Veglioncino, insieme alla Sfilata delle Meraviglie vero e proprio “fiore all’occhiello” del Carnevale di Manfredonia, si tratta di un concorso di maschere indossate dai bambini: i costumi dovranno essere di prevalente realizzazione artigianale e al concorso potranno partecipare bambini dai 2 ai 10 anni.

Le domande di iscrizione dovranno pervenire alla Proloco di Manfredonia entro le ore 12.00 del 08.02.2024, oppure essere inviate via email all’indirizzo: carnevaledimanfredonia.2024@gmail.com.

Dalla giuria appositamente costituita, saranno valutate le maschere originali realizzate interamente in modo artigianale e le maschere dalla migliore manifattura. I criteri di valutazione riguarderanno l’allegoria, l’originalità e la manifattura del costume, la presentazione e l’interpretazione del personaggio rappresentato.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Prof.ssa Stefania Fortunato (349.5866172)

Modulo di iscrizione e regolamento sono scaricabili dal sito: https://www.prolocodimanfredonia.it/modulistica o inquadrando il QRCode presente nella locandina.

“I tempi sono strettissimi, come è noto – commenta Francesco Schiavone, Presidente della Proloco Manfredonia – ma il gruppo di lavoro non si sta risparmiando per offrire alla comunità una manifestazione all’altezza delle nostre tradizioni. Parte la macchina organizzativa del 61^ Veglioncino dei Bambini, sarà per tutti emozionante vivere anche questo evento“.

Vi aspettiamo numerosi!

