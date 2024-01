“Affermare che le dinamiche congressuali si riducano a un semplice gioco di vincitori e vinti è una semplificazione che non rende giustizia alla complessità della situazione attuale” a renderlo noto e’ il Consigliere Regionale Napoleone Cera a seguito delle dichiarazioni del Coordinatore Regionale di Forza Italia, On. D’Attis, al Congresso Provinciale di Foggia.

“In questo contesto, è doveroso sottolineare che l’unico vero perdente di recente è stato proprio D’Attis, nell’elezione del Consigliere Segretario in Consiglio Regionale. Questo episodio, in particolare, ha messo in luce una gestione che molti nel partito hanno percepito come discutibile” aggiunge Cera.

“La vera forza di un congresso si misura dalla presenza e dall’impegno dei partecipanti, non dalla semplice adesione a una procedura formale. Che solo un centinaio di persone abbiano partecipato al congresso di Foggia è un segnale che non può e non deve essere ignorato – continua Cera – questo numero non rappresenta una minoranza trascurabile, bensì una porzione significativa del partito che rispecchia e sostiene le preoccupazioni da me espresse. Sostenere il contrario è disconoscere la realtà e ignorare la voce di molti”.

E conclude: “La mia assenza al congresso è una decisione presa con ferma convinzione, una protesta contro processi che reputo non abbiano rispettato i principi di democrazia interna e trasparenza che dovrebbero guidare il partito. Le chiacchiere, le insinuazioni e le interpretazioni possono proliferare, ma la sostanza rimane invariata. Quando le azioni parlano più forte delle parole, è inutile cercare di soffocare le preoccupazioni legittime con il rumore di fondo della retorica”.